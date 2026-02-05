Consolida Bucanero transformación digital en comercio electrónico

Holguín, 5 feb (ACN) La Cervecería Bucanero S.A. en la provincia de Holguín avanza en sus procesos de transformación digital y diversificación de clientes mediante la consolidación de su plataforma de comercio electrónico micerveza.com, con el fin de ampliar su mercado y fortalecer su gestión de ventas.

Especializada en la elaboración de cervezas y maltas, la entidad atiende a más de dos mil 500 compradores mensuales a través de entregas directas a domicilio gestionadas en línea, iniciativa que surgió durante la pandemia de la Covid-19, declaró a la Agencia Cubana de Noticias Erick Williams Abreu, su director general.

El acceso a la plataforma se realiza mediante registro y selección de los diferentes centros de comercio en los cuales se ofertan, según la disponibilidad, algunas de las marcas más reconocidas de la compañía como Cristal, Bucanero, Mayabe y Cabeza de Lobo, disponibles en distintas monedas.

Mediante micerveza.com ampliaron la red de clientes en diversos sectores económicos, con encadenamientos productivos junto a 650 nuevas formas de gestión no estatal, entre ellas mipymes, proyectos de desarrollo local, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia, quienes facilitan insumos y materiales de empaque, informó.

La estrategia favorece la sostenibilidad financiera y la generación de divisas destinadas a la adquisición de materias primas, envases, insumos químicos, piezas de repuesto y mantenimiento industrial, así como a inversiones que garantizan la operatividad de la fábrica durante todo el año, acotó.

Con una capacidad de producción superior a mil 300 hectolitros, la planta registró en 2025 más de 14 millones de cajas de sus diversas bebidas en las cuatro líneas de llenado, consolidadas en el mercado nacional y con proyección hacia países como España, México, Panamá, Venezuela y Brasil, agregó.

A 28 años de su fundación, la cervecería se distingue por la fabricación y comercialización de 10 marcas de reconocida preferencia internacional, la innovación constante en sus ofertas y su impacto sociocultural en el territorio nororiental del país.