Confieren distinción conmemorativa a trabajadores del turismo (+Fotos)

Santiago de Cuba, 8 sep (ACN) En el contexto de las celebraciones por los 30 años de la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo (SNTHT), se reconoció hoy en Santiago de Cuba a colectivos y afiliados destacados por su sobresaliente desempeño en este sector vital para la economía nacional.

La Unidad Empresarial de Base (UEB) Inmobiliaria del Turismo se convirtió en la primera entidad de la provincia en recibir la condición 30 Aniversario del SNTHT.

Según indicó Rafaela Matos Ross, secretaria general de la organización en Santiago de Cuba, este colectivo alcanzó 25 millones de pesos en utilidades, superando en un 103 por ciento el plan establecido hasta el cierre de septiembre.

Además, se destacó por la participación activa de sus trabajadores en jornadas de donación voluntaria de sangre, el apoyo a la producción agrícola local y sus contribuciones a sectores sociales, especialmente a instituciones como las casas de niños sin amparo familiar y el Hospital Infantil Sur Dr. Antonio María Véguez César, expresó.

El éxito de la UEB es fruto del esfuerzo colectivo y la constante comunicación con la administración, señaló Matos Ross, y manifestó que este trabajo integrado y la unidad de acción entre todos los miembros del colectivo han permitido que la entidad sea una de las más sobresalientes en la provincia.

El buró sindical del Grupo Hotelero Isla Azul en la provincia también fue galardonado con la misma distinción; su secretaria, Sonia Amable Mustelier, destacó que el reconocimiento es un tributo al esfuerzo constante de todo el equipo del sector hotelero en Santiago de Cuba.

Es un premio a la dedicación, cohesión y resiliencia de nuestros afiliados, quienes, a pesar de las adversidades, logran mantener la excelencia en los servicios y la satisfacción de nuestros clientes, expresó Amable Mustelier, y subrayó que la distinción sirve como un impulso para continuar elevando la calidad del trabajo sindical.

Somos un claro reflejo de la idiosincrasia del pueblo santiaguero, cuyo carisma, cultura y alegría se traducen en la calidez del servicio que brindan, un atractivo turístico para el país, valoró.

Junto a la UEB Inmobiliaria y el Grupo Hotelero Isla Azul, otros 16 centros laborales de la provincia recibirán la condición 30 Aniversario, como parte de las actividades que se desarrollarán hasta finales de octubre.

Entre los eventos programados se incluyen encuentros con dirigentes sindicales, entregas de donativos a instituciones de salud, actividades deportivas y culturales, así como un homenaje al mártir del sector Elpidio Sosa González.

Santiago de Cuba, que por segunda vez consecutiva será sede principal de la celebración nacional por el aniversario del SNTHT, reafirma su protagonismo en el desarrollo del sector, contribuyendo también a la consolidación de la industria turística cubana desde el ámbito sindical.