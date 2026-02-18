Chequeó Valdés Mesa producción porcina y agrícola en Artemisa

La Habana, 18 feb (ACN) Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, recorrió este miércoles áreas productivas de Artemisa vinculadas a la cría porcina y al cultivo de granos, acompañado por autoridades políticas y gubernamentales del territorio, donde chequeó procesos y resultados obtenidos, informó el periódico El Artemiseño.

En la Unidad Empresarial de Base Granja Urbana, finca San León 1, constató la siembra de trece hectáreas de soya en colaboración con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, parte de un programa que abarca más de cincuenta hectáreas en la cabecera provincial, destinadas a semillas y sustitución de importaciones, según Osvel Guilarte González, director de la Empresa Agropecuaria de Artemisa.

El vicepresidente dialogó con Yoisel Pereda Milián, propietario de la finca El Refugio, que cuenta con unas 300 reproductoras porcinas.

Enrique Torres Cruz, director de la Empresa Porcina Artemisa, explicó en el intercambio que se trabaja en la reparación de una vaquería cercana para ampliar la capacidad de comercialización hacia otros campesinos.

El productor Pereda Milián aprovecha excedentes agrícolas para producir pienso en un molino criollo y adquiere granos de la Empresa Agropecuaria, lo que contribuye a la sostenibilidad de su proyecto.

Valdés Mesa visitó además la fábrica de pienso líquido, con capacidad para 60 toneladas diarias y reservas de materia prima para dos semanas, según Héctor Aguilar Maestre, director de la unidad.

El año anterior alcanzaron 150 toneladas de carne en su cebadero, cifra que prevén incrementar mediante nuevas formas de gestión no estatal.

En Alquízar, llegó hasta la Cooperativa de Producción Agropecuaria Amistad Cuba-México, donde los trabajadores cosechaban boniato. Su presidente, Fernando Ravelo Jaime, informó sobre la comercialización de aceite de soya y el cumplimiento de compromisos de abastecimiento de viandas.

El recorrido incluyó también la Empresa Agroindustrial de Granos José Martí, donde Anaivis Rodríguez Villalonga, directora de la entidad, expuso las proyecciones para el presente calendario y las perspectivas de inversión en el trasvase que garantizará agua para ampliar la siembra de arroz en El Corojal.