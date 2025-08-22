Chequea Díaz-Canel inversiones en termoeléctrica de Cienfuegos

La Habana, 22 ago (ACN) Tras concluir su visita a la ciudad de Santa Clara, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, llegó a la provincia de Cienfuegos para chequear las inversiones en curso en la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes.

Según hilo publicado en la red social X de Presidencia de Cuba, durante el recorrido constató que la reparación capital de la Unidad 4 avanza en el completamiento de sus principales líneas, luego de que las labores comenzaran meses atrás en respuesta a afectaciones presentadas en la caldera.

Esta intervención forma parte de los esfuerzos por estabilizar el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), en medio de condiciones técnicas complejas, asegura la publicación.

El director general de la planta, José Osvaldo Rodríguez, informó que la Unidad 3 se mantiene en línea y genera actualmente 158 megawatt, contribuyendo de manera sostenida a la cobertura energética del país.

Hasta la CT Carlos Manuel de Céspedes en #Cienfuegos llega @DiazCanelB en su recorrido por la provincia, intercambió con trabajadores y directivos sobre el avance de la reparación de la Unidad # 4 y el funcionamiento de la unidad #3.#CienfuegosXMásVictorias#Cuba pic.twitter.com/EQyC6lZnzk — Gobierno Provincial de Cienfuegos (@GobiernoCfgos) August 22, 2025

La termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes aporta el 14 por ciento de la generación eléctrica nacional a partir de la fuente térmica, lo que la convierte en una instalación estratégica para la seguridad energética de Cuba.

El mandatario cubano reiteró la importancia de acelerar los procesos inversionistas, corregir las dilaciones existentes y garantizar el cumplimiento de los cronogramas previstos, en función de la estabilidad y eficiencia del SEN.