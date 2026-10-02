Abre PNUD convocatoria NAE para industrias culturales

La Habana, 2 oct (ACN) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunció desde su web institucional la apertura de una nueva convocatoria del proyecto Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica innovativa y sostenible (NAE), dirigida a impulsar las industrias culturales y creativas en Cuba.

La oportunidad está destinada a micro, pequeñas y medianas empresas privadas y estatales, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local, que podrán presentar iniciativas para optar por equipamiento valorado en hasta 20 mil dólares por propuesta seleccionada.

Según la convocatoria, se acogerán proyectos en modalidades como arquitectura, artes escénicas, artes visuales, artesanía, audiovisuales, diseño, espectáculos, literatura, música, patrimonio cultural, videojuegos y medios digitales de creación artística, entre otros.

En la selección se priorizarán criterios como la experiencia en el sector, la contribución a los valores culturales y creativos, la articulación con otros actores, la coherencia técnica, la sostenibilidad y el aporte social y local.

Las propuestas podrán presentarse entre el primero de octubre y el 15 de noviembre de 2026 mediante la plataforma en línea habilitada para la postulación, donde se encuentra disponible la plantilla de solicitud y recursos de apoyo.

El proyecto NAE es financiado por la Unión Europea e implementado por el PNUD, la Cooperación Francesa en Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación y su Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, con participación del Ministerio de Cultura y otras instituciones nacionales.