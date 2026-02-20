Beneficia Villa Clara a trabajadores de educación con kits fotovoltaicos (+ Fotos)

Santa Clara, 20 feb (ACN) A partir de la estrategia nacional para privilegiar a trabajadores de la salud, la educación y Héroes del Trabajo con la instalación de sistemas fotovoltaicos, Villa Clara avanza en la materialización de esta iniciativa que pretende llegar a 845 familias, de ellas 300 de trabajadores del sector de la enseñanza.

Belkis Aimée Fernández Mederos tiene 38 años dedicados a la primera infancia y todavía se le humedecen los ojos cuando recuerda el momento en que su colectivo la eligió.

Es educadora del Círculo Infantil Hermanos Díaz, en el Consejo Popular Vigía-Escambray, y fue su propia familia laboral quien propuso su nombre para recibir el beneficio.

Me sentí muy contenta, muy emocionada, dice al referirse al sistema de 800 vatios (W) instalado en su casa desde hace un mes.

Ahora, cuando la corriente se va, ella puede encender la luz, conectar el televisor o poner el ventilador; además, comparte esta oportunidad con otros vecinos del edificio donde vive.

Me parece muy justo que se haya pensado en los educadores, reflexiona, pues desde el círculo infantil estamos sentando las bases del futuro.

María Teresa Hernández Enríquez es directora del Palacio de Pioneros José Luis Miranda García, un centro que el 31 de marzo celebrará su aniversario 65.

Máster en Ciencias de la Educación y con 38 años de experiencia, María Teresa no ha dejado las aulas: imparte Matemáticas en la secundaria Fe del Valle Ramos, con dos grupos de noveno grado.

Hace una semana le instalaron un sistema de mil 200 W en su casa del reparto Bengochea, donde vive con su esposo y con su mamá de 82 años.

El sistema lo pagará mediante un crédito bancario del Banco Popular de Ahorro, una facilidad que agradece profundamente.

Asimismo, Yoel Rodríguez Perdomo, administrador de la cocina en la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce, lleva más de diez años en el centro y en varias ocasiones ha sido reconocido como Mejor Trabajador.

Fue su colectivo, junto al sindicato, quien lo seleccionó para recibir uno de los dos sistemas asignados a la institución y desde hace quince días le instalaron un panel de mil 200 W en su hogar.

Esta resulta una medida que prioriza a quienes durante años han dedicado su vida a formar conciencias y cuidar vidas, y que encuentra en este territorio central un eco concreto en hogares donde la energía solar comienza a marcar la diferencia.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno cubano y chequeada permanentemente por el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, busca no solo aliviar el impacto de los cortes eléctricos en las viviendas, sino reconocer trayectorias, sembrar confianza y demostrar que, aun en tiempos de carencias, la Revolución apuesta por sus pilares fundamentales.

Hasta la fecha, según fuentes oficiales, en el país se han instalado siete mil 719 sistemas, el 87,4 por ciento de los previstos, con un impacto muy positivo entre los beneficiados.