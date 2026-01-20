Aplican en Holguín medidas de protección de suelos agrícolas

Holguín, 20 ene (ACN) Un programa de mejoramiento y conservación de suelos benefició en los últimos cinco años más de cuatro mil hectáreas de polígonos demostrativos dedicados a este fin, una de las prioridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente en el territorio.

Martha Mouso, jefa del departamento de Recursos Naturales, señaló a la ACN que entre los municipios incluidos sobresalen Gibara, Urbano Noris, Sagua de Tánamo, Mayarí, Rafael Freyre, Frank País y Moa.

Precisó que las acciones se concentran en la retención de la humedad, el aumento del rendimiento de los cultivos, la mejora de la microflora de los suelos y el enraizamiento de las plantaciones en unidades agroforestales de las localidades seleccionadas.

La funcionaria indicó que se ejecutan labores de reforestación en más de 795 hectáreas de la zona costera y se emplean componentes orgánicos en las cosechas de hortalizas y vegetales.

Refirió que estas medidas resultan decisivas en el enfrentamiento al cambio climático y forman parte de la estrategia para revertir la intrusión salina y la desertificación, principales consecuencias de este fenómeno.

Entre los resultados más relevantes sobresalen el incremento del rendimiento por hectárea de variedades de boniato y tomate, así como la instalación de sistemas de riego con paneles solares.

El Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo reconoce que el 75 por ciento de las tierras dedicadas a la agricultura requieren acciones de conservación para aumentar su rendimiento, reseña la página web del organismo.

En Cuba se impulsan varios proyectos destinados a mejorar los suelos, donde intervienen las empresas de flora y fauna y la delegación territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, materializados en el manejo de áreas protegidas y en la Tarea Vida, plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático, entre otros.