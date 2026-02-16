Amplía empresa de Holguín su alcance mediante alianzas económicas

Holguín, 16 feb (ACN) La Empresa Productora y Distribuidora de Alimentos (Numa) de Holguín fortalece su gestión e impulsa su desarrollo a través de alianzas con actores económicos del territorio y la creación de sociedades mercantiles.

La entidad posee tres de estas formas de gestión, ubicadas en la zona turística de Guardalavaca, en el municipio de Banes y en la cabecera provincial, a través de las cuales amplía su objeto social y genera beneficios para las unidades empresariales y las comunidades, informó a la ACN Kirenia Balada Peña, directora de Numa.

Además, mantiene encadenamientos con nuevos actores económicos del territorio como proyectos de desarrollo local y minindustrias, mediante los cuales diversifica sus líneas productivas, alcanza mayor autonomía y extiende la comercialización a la población.

Entre las iniciativas materializadas por la entidad figura una planta de helados en Rafael Freyre, con capacidad para abastecer a la población local, puesta en marcha con el apoyo del gobierno municipal, la Universidad de Holguín y la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (Padit).

En el mismo centro promovieron la creación de un área destinada a la obtención de conservas, que aprovecha la disponibilidad agrícola de la zona y cuenta con tecnología donada por el Padit, como empacadoras, selladoras y turbinas.

Balada Peña añadió que, fruto de los lazos establecidos, ejecutan en una de sus instalaciones, La Triunfadora, enclavada en Cueto, un programa de recuperación financiado con fondos locales, que permite mantener servicios, aprovechar productos almacenados y aumentar la oferta al mercado.

La Empresa Numa de Holguín, dedicada a la elaboración de derivados de la harina, tiene entre sus prioridades la introducción de tecnologías más eficientes en el consumo de energía y la recuperación de equipos industriales y medios de transporte mediante soluciones innovadoras.