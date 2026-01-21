Actualiza Aduana cubana marco regulatorio

La Habana, 21 ene (ACN) El Decreto Ley 108 y sus disposiciones complementarias modernizan la gestión aduanera, en armonía con los preceptos internacionales y la realidad del país, garantizando en el contexto actual una mayor facilitación del comercio internacional y las nuevas exigencias de seguridad en frontera, afirmó William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República (AGR).

En conferencia de prensa referida al Decreto Ley 108 De Aduanas, el Decreto Reglamento 134 y 9 y las resoluciones complementarias, publicadas hoy en la Gaceta Oficial (ordinaria) N.° 7, el organismo ahondó en las medidas aprobadas como continuidad del perfeccionamiento institucional y de actualización del marco legal que rige la labor de la AGR.

Este compendio normativo responde a la visión de ser una aduana moderna con procedimientos armonizados, que brinde un servicio más ágil, transparente y profesional, y esté en armonía con los postulados constitucionales y estándares internacionales promovidos por la Organización Mundial de Aduanas, precisó Pérez González.

Explicó que en cumplimiento de su encargo estatal, la nueva legislación tiene en cuenta los principios que rigen el derecho administrativo, las normativas de comercio exterior, así como las emitidas en materia tributaria y financiera, aplicables por la autoridad aduanera, garantizando en el contexto actual una mayor facilitación del intercambio mercantil y nuevas exigencias de seguridad en frontera.

Apuntó que las nuevas normativas entrarán en vigor en abril próximo, 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, período en el que la institución desplegará un amplio programa de preparación e intercambio con los diferentes actores y autoridades vinculadas a la labor aduanera, así como de divulgación, atención y esclarecimiento de dudas, criterios o planteamientos a través de las vías de comunicación establecidas en el sistema de atención a la población.

En el encuentro se aclaró que el Decreto Ley 108 y sus disposiciones complementarias no modifican lo instruido en la Ley 22/20 en cuanto a importaciones no comerciales por personas naturales y jurídicas, ni en la Resolución 175, que establece las regulaciones para exportación no comercial que realizan personas naturales por cualquiera de las vías.

Se mantiene además lo regulado en cuanto a facilidades de importación de aseo, medicamentos, insumos médicos y alimentos de carácter no comercial así como en cuanto a los beneficios para importar plantas eléctricas con una potencia superior a 900 vatios.

El vicejefe primero de la Aduana General señaló que el proceso de elaboración de la norma y sus disposiciones complementarias, incluyó consultas e intercambios con organismos que propiciaron unos 600 criterios y propuestas que fueron evaluados e incorporados cuando fue oportuno.

Se realizó también un estudio exhaustivo de la legislación aduanera en varios países de la región y a nivel internacional, y se logró eliminar la gran dispersión normativa existente, pues, por ejemplo, con la nueva legislación se derogan 41 normas vigentes hasta la fecha.

Calificó al Decreto Ley 108 como la principal norma de la AGR, que asegura, moderniza y transversaliza sus procedimientos, garantizará un servicio más ágil, transparente y profesional, en armonía con estándares, contexto y prácticas internacionales.