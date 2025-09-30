Serie Nacional de Béisbol: la defensa de la zona de privilegio

La Habana, 30 sep (ACN) La 64 Serie Nacional de Béisbol sigue caliente y hoy arranca una nueva ronda de duelos donde los equipos “grandes” buscarán no despegarse de la zona de privilegio, mientras los de abajo sueñan con dar la campanada.

Las Avispas de Santiago de Cuba (15-3) y los Cocodrilos de Matanzas (16-4) llegan a esta jornada como favoritos y con la mira puesta en no soltar la cima.

Los santiagueros, a pesar de algunas dudas en el pitcheo, han demostrado que su bateo es pura dinamita: 180 carreras y 40 jonrones los ponen como un verdadero volcán sobre el terreno. Matanzas, por su parte, parece tener la defensa y el pitcheo bajo control, y los guantanameros (3-17) deberán remar fuerte para complicarles el camino.

Más abajo, Industriales y Cazadores andan empatados en la tercera plaza (12-5) y también se presentan como favoritos. Los capitalinos tratarán de aprovechar su ofensiva y el pitcheo decente ante los Leopardos de Villa Clara (5-13), mientras Artemisa confía en sus serpentineros y su sólida defensa para frenar a los Tigres de Ciego de Ávila (7-10).

No faltan los encuentros donde la emoción estará a flor de piel. Holguín (13-7) busca sostener su buen paso frente a Pinar del Río (8-12), Las Tunas (11-6) quiere recuperar ritmo ante Mayabeque (9-10), y los Gallos de Sancti Spíritus (12-8) y Toros de Camagüey (10-10) lucharán por no salir de los ocho primeros puestos en sus compromisos ante Granma (7-11) y los endebles Piratas de La Isla (3-16).

La Serie sigue dejando claro que, en este béisbol cubano, aunque haya claros favoritos, cualquier juego puede cambiar la historia.