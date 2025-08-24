Plata para canoísta cubana Cirilo en mundial de Milán    

La Habana, 24 ago (ACN) La canoísta cubana Yarisleidis Cirilo conquistó hoy medalla de plata en la monoplaza (C-1) a 200 metros del Campeonato Mundial de canotaje de velocidad, con sede en Milán, Italia.

Según el sitio de la Federación Internacional, la dueña del bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y campeona mundial en esa modalidad y distancia, cruzó segunda la línea de meta con tiempo de 46.27 segundos.

Las preseas de oro y bronce fueron para ucraniana, Liudmila Luzan, quien compitió por el Reino Unido, con 46.09, y la rusa Ekaterina Shilapnikova (46.59), lo hizo bajo la bandera de la Federación Internacional, respectivamente.

Destaca que la campeona olímpica de París 2024, Katie Vince concluyó en la cuarta posición con 46.68 segundos.

Cirilo, natural de la oriental provincia de Guantánamo, demostró la excelente forma deportiva, ya que en su heat de preliminares quedó primera con 46.66 segundos, al igual que en la semifinal, resultados que le garantizaron avanzar a la final A.

Antes de llegar a Milán, Cirilo cumplió una base de entrenamiento en Portugal, donde en junio último logró el título en esa modalidad y distancia en certamen del orbe sub 23 en Montemor-o-Velho.