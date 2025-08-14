Mijaín López y la vocación de estremecer a Cuba (+Fotos)

La Habana, 14 ago (ACN) Dedicada al pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro, en el contexto de las celebraciones por el aniversario 99 de su natalicio, tuvo lugar hoy, en esta capital, una presentación del libro Mijaín López: el gigante que estremeció el mundo.

En la cita, realizada en el Centro que honra el legado del líder histórico de la Revolución cubana, comparecieron los compiladores de la obra, Bertha Mojena Milián y Norland Rosendo González, quienes explicaron a los presentes algunos de los detalles del proceso creativo para su concepción.

Santiago Jerez Mustelier, subdirector editorial de la Casa Editorial Abril, sello encargado de la publicación del texto, señaló la impronta fidelista en el título, surgido al calor del hito alcanzado por el luchador grecorromano en París 2024, al convertirse en el único deportista en la historia en lograr cinco medallas de oro olímpicas individuales en ediciones diferentes de manera consecutiva bajo los cinco aros.

Apuntó que el libro agrupa crónicas, caricaturas y otros trabajos sentidos que rememoran el sentir de esos minutos en que toda Cuba se detuvo para ver la pelea de Mijaín López y celebrar su histórica conquista.

Se trata de un proyecto que sumó muchas manos de profesionales en varios medios de prensa del país, no solo de prensa escrita, que brindaron su talento para relatar con contenidos variados la emoción y orgullo de esa quinta presea dorada, añadió.

Norland Rosendo González, director general de la Agencia Cubana de Noticias, destacó la coincidencia de que justamente el 14 de agosto de 2008 se produjo la primera conquista olímpica de Mijaín en Beijing, China, que abrió el camino hacia esa hazaña tan celebrada por sus compatriotas.

Expresó que este es el regalo de la mayor de las Antillas a Mijaín, donde se incluye la conversación que sostuvo en ocasión de su quinta medalla con el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución cubana, la cual se mantuvo inédita hasta esta publicación y donde expresó el orgullo y admiración que siempre le profesó Fidel, y el prólogo a cargo del entrenador Raúl Trujillo.

Bertha Mojena Milián, directora de Comunicación Institucional del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), resaltó la ética, compromiso e inmensa responsabilidad de tantos colegas que brindaron sus materiales periodísticos de inmediato a fin de la compilación.

El orgullo y sentido de contribuir a algo más grande influyó a estos profesionales a aceptar sin atisbo de protesta algunos cambios que fue necesario realizar en el proceso de edición y gracias a esa disposición se agilizó considerablemente, explicó.

Mijaín López Núñez (Consolación del Sur, Pinar del Río, 20 de agosto de 1982) confesó que no hubiese sido posible alcanzar tanto sin las enseñanzas de Fidel y la impronta de la Revolución cubana que marcaron sensiblemente su carrera de 32 años de sacrificio dedicados por entero al deporte.

El ex luchador grecorromano cubano señaló que ha sido un camino largo, de emociones intensas y deja una marca que quedará para toda la vida.

Siento el orgullo de ser cubano y me alegra haber salido victorioso en cada batalla para contribuir a que la juventud de hoy sienta también ese orgullo, reafirmó.