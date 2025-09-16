Matanzas resiste el embate en la cima de la Serie Nacional

La Habana, 16 sep (ACN) Los Cocodrilos de Matanzas se mantuvieron firmes en la primera posición de la 64 Serie Nacional de Béisbol al conseguir hoy su noveno triunfo consecutivo, tras vencer 11-4 a los Huracanes de Mayabeque.

La tropa de Armando Ferrer disparó nueve indiscutibles, incluido un cuadrangular de Yurisbel Gracial, para doblegar a sus rivales en el estadio Nelson Fernández y resistir el empuje del pelotón perseguidor, que también continúa sumando victorias.

Gracial comandó el ataque yumurino al compilar de 4-3 con cinco impulsadas, respaldando así la labor combinada de Pedro Mesa (2-0) y Denis Quedada, quienes contuvieron el ímpetu de los anfitriones.

Los Leñadores de Las Tunas (9-2) superaron 4-3 a los Alazanes de Granma en el Mártires de Barbados, gracias a un sencillo de Maykel Yordan Molina que igualó el marcador en el sexto episodio y a otro de Héctor Castillo que les dio la ventaja definitiva.

Decisivo resultó también un imparable de Yosvani Alarcón que remolcó a dos compañeros, junto al relevo de Keniel Ferraz y el cierre de Alberto Pablo Civil, este último encargado de asegurar la séptima victoria consecutiva de los verdirrojos, que se mantienen a un juego del líder.

Por los granmenses, Alfredo Despaigne conectó su cuarto jonrón del torneo.

Los Cachorros de Holguín (9-2), de visita en el Augusto César Sandino, doblegaron 10-2 a los Leopardos de Villa Clara para alcanzar su sexto triunfo en fila y continuar en el grupo que acecha a Matanzas.

Yasiel González, Lázaro Cedeño, Nelson Batista y Edward Magaña desaparecieron la pelota por los ganadores, mientras Cristian Moré lo hizo por los derrotados.

Las Avispas de Santiago de Cuba (9-2) también se mantuvieron en la lucha al vencer 16-7 a los Indios de Guantánamo en el Nguyen Van Troi, sumando su cuarta victoria consecutiva, el veterano Edilse Silva conectó un jonrón por los santiagueros, y por los locales la botaron Robert Luis Delgado y Biorgelvis Roque.

En otros desafíos, los Elefantes de Cienfuegos se crecieron en su estadio 5 de Septiembre y dispusieron 9-2 de los Gallos de Sancti Spíritus, con victoria para Hermes Gonzáles y cuadrangular de Erisbel Arruebarrena.

Por último, los Toros de Camagüey noquearon 12-0 a los Tigres de Ciego de Ávila, apoyados en una sólida apertura del zurdo Dariel Góngora, Eglis Eugellés bateó de 4-4 y se reafirmó como líder ofensivo del campeonato con un astronómico promedio de .765.

El duelo entre Pinar del Río y Artemisa fue sellado por lluvia cuando los Cazadores dominaban 4-0 en el sexto episodio, mientras el choque Industriales-Isla de la Juventud, previsto en el Cristóbal Labra, quedó suspendido por mal tiempo.