Matanzas por defender el trono de la Serie Nacional de Béisbol

La Habana, 9 oct (ACN) Heridos por dos flechazos consecutivos en su propio pantano del Victoria de Girón, los Cocodrilos de Matanzas saldrán hoy dispuestos a morder a los Cazadores de Artemisa para alejarlos de la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Ayer, los artemiseños volvieron a mostrar su fiereza al imponerse 9-4 en diez entradas y colocarse apenas a juego y medio de los matanceros, gracias a un racimo decisivo de cinco carreras en el episodio extra.

Leonardo Ocle se llevó la victoria desde el montículo y Yansué Moré, con jonrón, junto a José Antonio Jiménez, con doble y sencillo, encabezaron el ataque de 11 imparables.

La derrota de los Cocodrilos coincidió con los tropiezos de sus más cercanos perseguidores, Santiago de Cuba e Industriales, lo que permitió a los artemiseños escalar en solitario al segundo puesto de la clasificación.

Las Avispas cedieron 8-1 ante los Toros de Camagüey, respaldados por la solidez de Dariel Góngora y el bateo de Leonel Moas, quien disparó cuadrangular y empujó tres carreras.

Mientras tanto, los Gallos de Sancti Spíritus volvieron a someter a los Industriales en el Latinoamericano, esta vez con pizarra de 3-1. José Isaías Grandales firmó siete capítulos de dominio para su cuarto triunfo, y Yankiel Mauris cerró impecable para anotarse su cuarto salvamento. Lázaro Fernández añadió un bambinazo para la causa espirituana.

Los Leñadores de Las Tunas destrozaron 12-1 a los Cachorros de Holguín con un grand slam de Osmani Urrutia Jr., y un trabajo sin fisuras de Yosmel Garcés, quien no permitió limpias en cinco entradas.

En tanto, los Alazanes de Granma derrotaron 1-0 a los Leopardos de Villa Clara en el partido sellado, impulsados por la efectividad de César García y Juan Danilo Pérez, y beneficiados por un error que definió el duelo.

Los Indios de Guantánamo abandonaron el sótano al vencer 5-4 a los Tigres de Ciego de Ávila con un vuelacercas de Greyson Bergery, mientras los Huracanes de Mayabeque se impusieron 5-2 a los Piratas de La Isla y los Elefantes de Cienfuegos dejaron tendidos 5-4 a los Vegueros de Pinar del Río.

Este jueves Santiago de Cuba disputará doble cartelera ante Camagüey para reponer el partido suspendido el martes, al igual que Villa Clara y Granma, que también se medirán dos veces en el Augusto César Sandino.