Matanzas firma barrida y sigue al mando de la Serie Nacional

La Habana, 14 sep (ACN) Los Cocodrilos de Matanzas continuaron su paso arrollador en la 64 Serie Nacional de Béisbol al vencer hoy en dos ocasiones a los Leopardos de Villa Clara para completar la barrida y mantenerse en la cima del ordenamiento general.

Aunque los dirigidos por Armando Ferrer extendieron su racha a ocho triunfos consecutivos, no dormirán tranquilos en el trono. Las selecciones de Santiago de Cuba, Las Tunas y Holguín ganaron sus respectivos choques y se mantienen a solo un juego de diferencia del lugar de honor.

Los Cocodrilos, en definitiva, lograron el triunfo en el partido sellado de ayer con marcador de 17-10 y destaque ofensivo para Eduardo Blanco (4-4), José Amaury Noroña (6-2) y Yurisbel Gracial (5-3), quienes conectaron vuelacercas y remolcaron 10 carreras entre ellos.

En el ataque de 16 imparables Esteban Terry (3-1) también sacudió un bambinazo por los ganadores. Victor Bosch (5-2) pegó uno por los derrotados, que también movieron el madero con 17 incogibles.

A segunda hora los yumurinos vencieron 5-0, con blanqueada a dos manos de Renner Rivero (cinco entradas) y Armando Dueñas (dos).

Terry y Blanco volvieron a brillar con el bate al ligar cada uno un trío de indiscutibles y traer a tres corredores a casa entre ambos.

En su "Bosque Encantado" del Julio Antonio Mella los vigentes monarcas Leñadores de Las Tunas (8-2) noquearon 11-1 a los débiles Piratas de La Isla (0-10) para completar el pase de escoba y extender a seis su racha victoriosa.

Leandro Cañada lanzó seis entradas con una sola carrera a sus récords y Jean Lucas Baldoquín desapareció la pelota con dos sacos ocupados para completar cuatro remolques en la jornada.

Otros que también barrieron esta semana fueron los Cachorros holguineros, al sacar fuera de combate a los Indios de Guantánamo sobre la grama del Calixto García con marcador de 13-2.

Yasiel González y Michel Gorguet sonaron un palo de vuelta entera cada uno y Wilson Paredes ganó su segundo desafío de la temporada.

Las Avispas de Santiago de Cuba (8-2) se llevaron la pugna semanal contra los Vegueros de Pinar del Río (4-6) al ganar hoy por nocaut 12-1 en su Guillermón Moncada y mantener el acecho a los líderes.

Una vez más se calentaron los bates orientales para terminar ganando el duelo de esta semana. Una producción de 16 indiscutibles fue demasiado para los visitantes.

Cinco jonrones: dos per cápita de Yoel Yanki y Francisco Martínez (empujó seis) y otro de Yoelquis Guibert, su quinto del torneo para igualar en ese liderato, destacaron en el pleito.

En otros enfrentamientos los Cazadores de Artemisa al fin pudieron jugar después de una semana lluviosa y batieron dos veces a los Elefantes de Cienfuegos.

Con pizarra final de 4-0 se impusieron los anfitriones en su 26 de Julio en el primer enfrentamiento. Andy Cosme fue el más valioso al conectar un batazo de vuelta entera e impulsar tres carreras.

Yunieski García ganó su segundo partido tras una labor impecable de siete capítulos, donde ponchó a siete rivales y espació cinco inatrapables.

En el cierre se anotaron el éxito 8-0 y por average de ganados y perdidos (5-1) se colocaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones, aunque a dos juegos del primer lugar.

Mientras, en el estadio José Antonio Huelga, los Gallos espirituanos (7-3) dispusieron 9-7 de los Tigres de Ciego de Ávila (3-7), para inclinar a su favor el duelo particular y mantenerse a dos juegos de la cúspide.

Un racimo de seis anotaciones en el cuarto acto fue clave en la victoria, así como el bateo de Liuber Gallo, que compiló de 3-2 con un doble incluido y par de fletadas.

En el Latinoamericano Industriales ganó su doble desafío ante los Huracanes de Mayabeque sobre el terreno de juego, pero le confiscaron el segundo por utilizar a un lanzador que no estaba habilitado.

Ángel Alfredo Hechavarría fue clave en el primer choque que concluyó 5-4, con sencillo, cuadrangular y cinco remolques.

Por último, los Toros de Camagüey (6-4) sacudieron 10-5 a los Alazanes de Granma (4-6) en el Cándido González para ganar la subserie particular.

El novato Reinaldo Almanza se fue de 4-3 y Leonel Moas (5-2) conectó un vuelacercas y empujó cuatro carreras.

Mañana será día de descanso y traslado y el martes comenzarán nuevos enfrentamientos en ocho estadios del país.