Matanzas define su permanencia en cima de la Serie Nacional

La Habana, 14 sep (ACN) Los Cocodrilos de Matanzas disputarán hoy una doble cartelera frente a los Leopardos de Villa Clara, que puede definir su permanencia en la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol, donde tres rivales los acechan a solo medio juego de diferencia.

La víspera, cuando mandaban 13-7 en el octavo capítulo, la lluvia les cortó el ritmo, dejando pendiente el cierre de ese choque antes de lanzarse hoy al correspondiente de la jornada. La tropa de Armando Ferrer suma siete victorias con apenas una derrota y no quiere ceder terreno.

Las Tunas, Santiago de Cuba y Holguín siguen al acecho. Las Avispas no tuvieron compasión en el Guillermón y aplastaron 22-2 a Pinar, con el primer bambinazo de Pedro Poll. Los campeones Leñadores tumbaron 9-3 a los Piratas con estacazos de Yosvani Alarcón e Yasser Izaguirre, y los Cachorros de Holguín rugieron en casa al imponerse 7-4 a Guantánamo.

En otros duelos, Sancti Spíritus cayó ante Ciego de Ávila, Industriales venció a Mayabeque con jonrón de Yasiel Santoya y Granma superó a Camagüey con vuelacercas de Darién Palma.

Para esta jornada también hay doble cartelera entre Industriales y Mayabeque, mientras Artemisa y Cienfuegos cruzan los dedos para que el terreno, castigado por la lluvia, les permita jugar al menos un partido.