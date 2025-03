Dúo playero Díaz-Alayo gana y pasa a semifinal de Élite 16

La Habana, 29 mar (ACN) La dupla playera de Cuba de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo ganó hoy y pasó a la semifinal del torneo Élite 16 del Pro Tour Mundial de Voleibol de Playa, con sede hasta este domingo en la ciudad mexicana de Quintana Roo.

Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, los discípulos de Francisco Álvarez Cutiño derrotaron 2-1 al dúo checo de Ondrej Perusic-David Schweiner con parciales de 16-21, 21-14 y 15-11, con destaque para Alayo, máximo anotador del encuentro con 20 puntos, 13 en el ataque, tres en el bloqueo y cuatro en el servicio.

