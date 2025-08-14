Cien momentos de Fidel inmortalizados en Holguín

Holguín, 14 ago (ACN) La exposición fotográfica “Fidel, más allá del mito”, abierta al público en el Centro Provincial de Artes Plásticas de Holguín, exhibe 100 imágenes que inmortalizan momentos especiales de la vida del líder histórico de la Revolución cubana.

Inaugurada este miércoles, la muestra cuenta con la curaduría de Roxana de La O Sánchez y Bertha Beltrán, y busca trascender el sentido estético para convertirse en una vía más de comprensión de la historia cubana desde el siglo XX hasta la actualidad, acercando al espectador mediante un recorrido cronológico.

La sala alberga el quehacer fotográfico de veinte autores, entre ellos Francisco Altuna, Vicente Cubillas y Osvaldo Salas, quienes capturaron con sus lentes momentos de la niñez, la época estudiantil, el tiempo de lucha y la estadía de Fidel en la conducción y guía de la Revolución.

Cada una de las instantáneas permite comprender la personalidad, el liderazgo, la grandeza y el accionar de un hombre que trascendió las fronteras humanas para convertirse en parte de la memoria, resaltó Víctor Aguilera Nonell, vicepresidente primero de la Unión de Historiadores de Cuba en Holguín, quien estuvo a cargo de las palabras de apertura.

El especialista destacó que la fotografía, desde su realización, se convierte en una fuente trascendental para entender y graficar el pasado con exactitud a partir de la perspectiva de los autores y, en el caso del líder de la Revolución, Fidel es una de las personalidades más retratadas de la historia.

Esto se debe a que su accionar en el ámbito político nacional e internacional lo convirtió, desde muy joven, en centro de atención para los artistas del lente, lo cual ha permitido contar con millones de imágenes que aproximan al hombre, estadista, líder, guía y amigo, apuntó Aguilera Nonell.

Entre niños, jóvenes artistas, historiadores y otros asistentes, participaron en la inauguración Joel Queipo Ruiz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario del Comité Provincial de esa organización política en Holguín, y Manuel Francisco Aguilera, gobernador del territorio.

“Fidel, más allá del mito” estará al alcance del público hasta agosto de 2026, como parte de las celebraciones por el centenario de Fidel Castro (1926-2016), con el auspicio de la Dirección de Información y Comunicación Social, la Unión de Historiadores de Cuba y la dirección provincial de Cultura en Holguín.