Dúo playero Díaz-Alayo debuta hoy en final de Campeonato Ruso 

La Habana, 11 sep (ACN) El dúo de Cuba, de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, debutará hoy en la llave F de la final del Campeonato de Voleibol de Playa de Rusia 2025, cuando enfrente a la dupla de Adonin-Pikhtulov, con sede en la ciudad de Anapa.

Los discípulos de Francisco Álvarez Cutiño buscarán el primer triunfo en la fase de grupos ante los representantes del club Yenisei Krasnoyark.

En el otro partido de ese segmento estarán en acción los binomios de Evert-Martynenko, del Zenit, San Petersburgo, y el de Kuvichka-Likhosherstov, del Kuvichka Likhosherstov, según el perfil de Facebook de Luis Izquierdo, periodista de la emisora Radio Rebelde.

Díaz y Alayo, integrantes de la principal pareja de la mayor de las Antillas y olímpicos en París 2024, estarán entre los favoritos para subir al podio, luego de sus resultados en la Liga de Rusia, en la que participan en calidad de invitados.

Recientemente, los pupilos de Álvarez Cutiño ganaron la medallas de oro en la Copa Victoria, con escenario en Minsk, capital de Bielorrusia, que comparte la organización del certamen con Rusia.

Ellos dominaron sin dificultad al binomio de Lyamin-Gusev, del club Dínamo, con parciales de 21-18 y 21-12, luego de avanzar a la final con éxito de 2-1 en la semifinal ante los rusos Oleg Stoyanovsky e Ilya Leshukov, con tanteadores de 23-21, 12-21,15-10.

En los cuartos de final los cubanos vencieron 2-0 (21-19, 21-17) a Dmitry Veretyuk y Fedor Sabaev, del club Obninsk, a quienes habían vencido en tres fases de la liga rusa.

Los otros dos triunfos de Diaz y Alayo fueron en la fase eliminatoria de grupos, con victorias ante Myskiv y Sivolap, del Prosneg de Moscú, con pizarra de 2-0 (21-18, 21-15) e Ivanov y Arkhipov, del Dínamo, también con parciales corridos (21-17, 21-16.

Hasta el momento suman en el evento del gigante euroasiático tres medallas de oro (Abierto de Moscú y de Bernaul, y en la fase en Isla de Sajalín), plata en la Copa Rusia y bronce en la etapa con sede en Nopvy Urengoy.

El principal objetivo este año de los olímpicos cubanos de París 2024 es el Campeonato Mundial de Adelaida, Australia, previsto para efectuarse del 14 al 23 de noviembre.