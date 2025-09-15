Derrota Cuba a Colombia en mundial de voleibol (m)

La Habana, 15 sep (ACN) El equipo masculino de Cuba derrotó 3-0 a Colombia en la continuación del segmento D del Campeonato Mundial de Voleibol, certamen que reúne a 32 selecciones repartidas en ocho llaves hasta el 28 próximo en el Coliseo Arena Smart de Manila, Filipina.

Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, los discípulos de Jesús Cruz lograron su primer triunfo este domingo con parciales de 25-22, 25-21 y 25-20 ante los colombianos, luego de perder inesperadamente el sábado 1-3 (25-20, 22-25, 19-25 y 19-25) frente a Portugal, y este miércoles toparán contra Estados Unidos en el cierre de la fase de grupos.

Ante los cafeteros, los cubanos dominaron el ataque, con 43 puntos por 31, el bloqueo (7-6) y entregaron un tanto más por errores propios (23-22), mientras que igualaron en el servicio (3-3).

Individualmente sobresalieron por los pupilos de Cruz, Osniel Mergarejo, quien acumuló 13 puntos, 11 en el ataque, uno en el bloqueo y uno en el servicio, seguido por José Massó (12/9-2-1) y Marlón Yant (11/10-1-0), en tanto que por los colombianos resaltó Miguel Ángel Amaranto (18/16-1-1), máximo anotador del encuentro.

Por lo mayor de las Antillas también sobresalieron, pero sin dobles dígitos, Javier Concepción (7/5-2-0) y Roberlandy Simón (7/5-1-1).

Hoy Cuba, con uno ganado y otro perdido, descansará, al igual que Colombia (0-2), en tanto que Estados Unidos enfrentará en duelo de invictos a Portugal.

En el grupo A parecen Filipina, Irán, Egipto y Túnez, en el B, Polonia, Países Bajos, Qatar y Rumania, en el C, Francia, Argentina, Finlandia y Corea del Sur, en el E, Eslovenia, Alemania, Bulgaria y Chile, en el F, Italia, Reino Unido, Bélgica y Argelia, en el G, Japón, Canadá Turquía y Libia, y en el H, Brasil, Serbia, República Checa y China.