Cuba-Trinidad y Tobago hoy en Copa Panamericana (f) Voleibol

La Habana, 8 ago (ACN) La selección femenina de Cuba enfrentará hoy a Trinidad y Tobago en el comienzo de la lucha por los puestos de siete al 10 de la XXII Copa Panamericana de mayores de Voleibol, con sede hasta este domingo en la ciudad mexicana de Colima.

Luego de terminar en el cuarto lugar del grupo A con una victoria y tres reveses, las cubanas buscarán su segunda victoria, la que garantizará mejorar ubicación final.

Las derrotas sufridas fueron por 2-3 ante Perú y Puerto Rico, y por 1-3 contra México, mientras que el éxito fue este jueves frente a Costa Rica en el cierre de la fase de grupo.

La mayor de las Antillas aventajaron a las costarricenses con fáciles parciales de 25-10, 25-13 y 25-16, en una hora y nueve minutos de accionar en la cancha.

Según las estadísticas colectivas oficiales del encuentro, las discípulas de Manuel Torres dominaron el ataque, 40 puntos por 24, el bloqueo (9-5), el servicio (6-1) y los errores propios (9-20).

Individualmente, sobresalieron las cubanas Dirizett Madan, máxima anotadora del desafío 15 tantos, 12 en el ataque y tres en el servicio, apoyada por Gretell Moreno (12/7-50) y Yanisleidis Sánchez (11/9-2-0), mientras que por Costa Rica la mejor fue Ana Victoria Rojas (10/10-0-0), quien completó la cuarteta de jugadoras con dobles dígitos.