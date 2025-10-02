Cuba por mantener invicto en el Panamericano Sub-23

La Habana, 2 oct (ACN) Cuba enfrentará hoy a Bahamas en el Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-23, con el primer lugar del grupo ya asegurado tras mantener su paso invicto en tres presentaciones en la capital panameña.

Los cubanos llegan a este duelo luego de vencer el miércoles 5-0 a Puerto Rico en un choque entre invictos que terminó pintando de blanco a los boricuas.

El Estadio Justino Salinas de La Chorrera vibró con el jonrón de dos carreras de Raidel Sánchez en el segundo inning, y con el ataque de tres rayas en el quinto, rematado por sencillo remolcador de Yunieski Remón y doblete de Harold Vázquez que trajo a un corredor para el plato.

El zurdo pinareño Randy Martínez, en su cumpleaños, se robó el protagonismo con seis entradas de dominio absoluto: apenas un hit, siete ponches y sonrisa de ganador antes de ceder la lomita a Yuniel Batista, encargado de completar el cerrojo.

Con este éxito, Cuba quedó como único invicto del Grupo B (3-0), seguida por Puerto Rico (2-1), Islas Vírgenes de Estados Unidos (2-2), Bahamas (1-2) y Aruba (0-3).

El duelo de hoy ante los bahamenses servirá como cierre de la fase clasificatoria para los antillanos, ya con pasaje seguro a semifinales.

