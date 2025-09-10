Cuba noquea a Puerto Rico en premundial de béisbol sub-15

La Habana, 10 sep (ACN) La selección cubana continuó hoy su racha ganadora en el torneo premundial de béisbol sub-15 al imponerse a Puerto Rico por nocaut, 13-2, en la penúltima jornada del certamen, con sede en República Dominicana.

Esa victoria sobre los boricuas, en apenas cinco entradas, resultó la tercera de los dirigidos por Alexander Urquiola, quienes comenzaron la justa con reveses ante los anfitriones y también frente a sus víctimas de este miércoles.

Con saldo de 3-2 el equipo de la mayor isla de las Antillas se abrazó con los puertorriqueños en el segundo lugar del ordenamiento, a la espera del desenlace vespertino entre el líder República Dominicana (3-1) frente a Aruba, única novena sin victorias (0-4) en la cuadrangular del Caribe.

Este campeonato regional beneficiará solo al campeón, con cupo directo para la Copa del Mundo de la categoría, previsto para Italia en 2026.

La última fecha competitiva se jugará este jueves, con los duelos entre República Dominicana-Puerto Rico y Cuba-Aruba, claves ambos partidos para definir la tabla de posiciones.

Quien ocupe el segundo puesto en la justa quedará a la espera de dos comodines que serán repartidos entre los subcampeones de los tres torneos regionales organizados por WBSC Américas, el ente rector del béisbol en el continente, que anunció como primer criterio de selección los campeonatos con más participantes y después la ubicación en el ranking mundial.

El primer parámetro pone en una situación incómoda al segundo del torneo caribeño, donde juegan solo cuatro conjuntos, mientras los demás tienen cinco selecciones.

En el certamen de la zona sur ganó Venezuela, escoltado por Colombia, mientras por la región de norte y Centroamérica competirán por el cupo mundialista México, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.