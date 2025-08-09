Cuba hoy por el pase a Torneo Clasificatorio de baloncesto

La Habana, 9 ago (ACN) La selección nacional de baloncesto de Cuba buscará hoy en partido nocturno un triunfo ante su similar de Ecuador, para hacerse de uno de los dos boletos en disputa en Valdivia, Chile, hacia el Torneo Clasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo 2027.

Este viernes Cuba superó por 83 a 63 a El Salvador en el primer partido de la liza preclasificatoria, y de ganar nuevamente esta noche —en choque previsto para comenzar a las 21:30, hora local, en el Coliseo Antonio Azurmendi—, habrá logrado su pase a la siguiente ronda de la eliminatoria mundialista.

Los cubanos, dirigidos por Onel Planas, lograron parciales de 23-16, 22-22, 21-14 y 17-11 en su primer triunfo ante los salvadoreños.

El pivot Pedro Bombino con 16 puntos, 10 rebotes y de 7-7 en tiradas libres fue el mejor jugador por los de la isla, quienes además tuvieron el aporte ofensivo del también centro Jasiel Rivero, igualmente con 16 unidades, los bases Reynaldo García (13) y Aldo Castel (12).

Repartiendo la ofensiva, el base Marcos Chacón logró cinco asistencias, mientras que Castel firmó además dos robos de balón en la defensa.

El equipo cubano logró 62.9 por ciento (%) de efectividad en los tiros de campo, 27.6 % en la larga distancia y 88.2 % en las tiradas libres.

Mañana domingo Cuba se enfrentará a las 19:00, hora local, al anfitrión Chile, el otro conjunto favorito para acceder a la siguiente etapa de la eliminatoria mundialista del continente, sobre todo tras vencer a Ecuador por categórico 101-59.

Ocho equipos compiten en México y Chile por cuatro cupos para los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto 2027.



Chile recibe este fin de semana al Grupo B en el Coliseo Antonio Azurmendi, de Valdivia, integrado por los locales, Cuba, Ecuador y El Salvador.

México alberga el Grupo A del Torneo Pre-Clasificatorio, con sede en la Arena ITSON de Ciudad Obregón, donde jugarán Barbados, Costa Rica, Jamaica y el país anfitrión.

Cada llave se juega bajo el formato de todos contra todos y los dos mejores quintetos de cada uno de los grupos completarán los cuatro cupos restantes a los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.