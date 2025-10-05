Cuba cae 1-3 ante Australia en Mundial de Fútbol Sub-20

La Habana, 4 oct (ACN) Cuba cayó hoy por 3-1 ante el actual campeón de Asia, Australia, en su último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20 de Fútbol de Chile 2025, para terminar cuarta y última en la llave D.

Los Leones del Caribe anotaron por intermedio del delantero Alessio Raballo en el minuto 63, mientras los Socceroos celebraron el doblete de Max Caputo (21 y 50) y Daniel Bennie (39), sus dos atacantes, en partido efectuado esta noche en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago de Chile.

Argentina lideró el Grupo D con nueve unidades, Italia (cuatro) quedó segunda, Australia (tres) fue tercera y Cuba (uno) finalizó cuarta.

La selección juvenil cubana logró un histórico primer punto en estos torneos gracias a un empate 2-2 con la sucampeona mundial de la categoría, Italia, que fue derrotada en su último encuentro por 1-0 por la Albiceleste.

Mañana domingo finaliza la etapa de grupos del Campeonato Mundial Sub-20 de fútbol y una vez definidos los primeros y segundos lugares de cada grupo, así como los cuatro mejores terceros puestos, el martes comenzará la fase de octavos de final del torneo, en el inicio de la fase de eliminatoria directa, donde los ganadores continúan en la competencia y los perdedores deben regresar a casa.

El Campeonato Mundial Sub-20 de Chile 2025, al cual asisten 24 selecciones nacionales de los cinco continentes, culmina con el partido final el 19 de octubre.