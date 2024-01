Cancelada Serie Intercontinental de Béisbol Barranquilla 2024

Foto: Jit

La Habana, 17 ene (ACN) Los organizadores de la Serie Intercontinental de Beisbol de Barranquilla 2024 informaron la noche de este martes que se cancela el evento, a tenor de lo dispuesto por las autoridades del deporte en Colombia.

Según refleja una nota publicada por Jit.cu, de un lado se señaló la falta de un grupo de avales correspondientes a la organización de la justa, y del otro la ilegitimidad del equipo Fepcube, que intenta usurpar el espacio correspondiente a Cuba y su federación nacional de este deporte.

La Federación Cubana de Beisbol denunció oportunamente las maniobras de la Fepcube, cuya principal motivación es política, mediática y comercial, en sintonía con el propósito de derribar a la Revolución Cubana.

Según Jit, desde el principio, pero más en las últimas semanas, los posicionamientos públicos de la Fepcube y sus seguidores más notables han ratificado intenciones absolutamente ajenas al deporte

Ahí están como evidencias las entrevistas, los videos, las directas, las conferencias de prensa, el alboroto de algunos influencers… Ahí están los mensajes de odio. Querían hacer un show anticubano en territorio colombiano, lo cual era absolutamente inviable e inaceptable. Las autoridades colombianas han hecho valer sus potestades.

Jit también reprodujo la nota emitida por los organizadores:

El Team Rentería USA, organizador y promotor de la Serie Intercontinental de Beisbol, se permite informar a la opinión pública que el evento, programado para realizarse en el estadio Edgar Rentería de la ciudad de Barranquilla, Colombia, del 26 de enero al primero de febrero de 2024, ha sido cancelado por motivos ajenos a nuestra organización.

Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la Serie se llevara a cabo. No obstante, el Ministerio del Deporte junto con el Comité Olímpico Colombiano emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo Fepcube, que es uno de los equipos participantes.

El Team Rentería USA, como organizador del torneo, trabajará de la mano con las ligas afiliadas para la realización de la Serie en otro país. Las personas que adquirieron sus entradas se les hará la devolución del 100 por ciento del valor.

La misión del Team Rentería USA es organizar, promover y comercializar eventos que contribuyan con el crecimiento del beisbol.