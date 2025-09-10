Avispas quieren revancha tras duro revés en Serie Nacional

La Habana, 10 sep (ACN) Las Avispas de Santiago de Cuba intentarán hoy sacudirse el golpe recibido este martes, cuando cayeron estrepitosamente 22-0 ante Pinar del Río en el primer duelo entre ambos en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El tropiezo les costó a los orientales perder el invicto luego de cinco victorias y compartir la punta del campeonato con Matanzas y Sancti Spíritus, que aprovecharon la ocasión para darles alcance con balance.

Los Cocodrilos se apoyaron en el bate caliente de Esteban Terry y la solidez del bullpen para noquear 14-4 a Villa Clara en el Victoria de Girón, mientras los Gallos vencieron 4-2 a Ciego de Ávila en el José Antonio Huelga, guiados por la faena de José Isaías Grandales y un batazo de vuelta entera de Lázaro Fernández.

Por su parte, los Industriales de La Habana (4-1) no pudieron completar su partido contra Mayabeque en el Latinoamericano debido a la lluvia. Los Huracanes mandaban 5-3 en el quinto inning, con jonrón de Maikol Barroso, cuando el agua obligó a suspender y fijar doble cartelera para hoy.

En otros resultados, Holguín se impuso 7-6 a Guantánamo con cuadrangulares de Michel Gorguet y Yasiel González; Granma derrotó 9-1 a Camagüey en el Cándido González; y Las Tunas apabulló 10-2 a Isla de la Juventud con grand slam de Henry Quintero. El duelo Artemisa-Cienfuegos también quedó sellado por la lluvia.

Todos los equipos volverán hoy al terreno para el segundo choque de sus subseries particulares. Las miradas estarán puestas en el Guillermón Moncada, donde las Avispas buscarán desquitarse y demostrar que lo sucedido ante los Vegueros fue solo un accidente.