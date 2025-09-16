Abanderada selección femenina de béisbol rumbo al Panamericano

La Habana, 16 sep (ACN) Con un emotivo acto celebrado hoy en la sede de la Federación de Mujeres Cubanas fue abanderada la selección femenina de béisbol de la Isla, que participará en el V Campeonato Panamericano de la disciplina en La Guaira, Venezuela, del 19 al 28 de septiembre.

El certamen reunirá a potencias como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y al propio conjunto anfitrión, además de Argentina, Bolivia, México, Nicaragua y Cuba. Los cuatro mejores equipos obtendrán su clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

La representación antillana contará con 20 jugadoras, incluidas dos receptoras, siete jugadoras de cuadro, cuatro jardineras y siete lanzadoras. Se trata de una escuadra mayormente juvenil, nutrida de atletas de las Escuelas de Iniciación Deportiva y la categoría sub-23, aunque con la presencia de figuras de experiencia como Jessica Herrera, Libia Duarte, Eleyanis Estupiñán y Luz Meri Ramos.

Según Margarita Mayeta, responsable del béisbol femenino en la comisión nacional, el conjunto muestra rapidez, fuerza ofensiva y destrezas a la defensa, atributos que invitan al optimismo de cara a una competencia exigente. “El propósito esencial es clasificar entre los primeros lugares y asegurar el cupo al Mundial”, afirmó.

La práctica del béisbol por mujeres en Cuba ha ganado espacio en los últimos años, con incursiones internacionales que han dejado huella y con el acompañamiento de un movimiento deportivo que entiende su valor no solo deportivo, sino también social. Cada paso en el diamante confirma que ellas también son protagonistas de la pasión nacional.