Tributo a Martí de Presidenta Asamblea Santo Tomé y Príncipe

La Habana, 21 sep (ACN) Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço, Presidenta de la Asamblea Nacional de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, depositó este sábado una ofrenda floral en homenaje al Héroe Nacional José Martí, en el Memorial que perpetúa la obra del Apóstol, en la Plaza de la Revolución de La Habana; en el contexto de su visita oficial a Cuba.

La distinguida visitante estuvo acompañada en la solemne ceremonia por Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado.

Estuvieron presentes, además, Yaisel Osvaldo Pieter Terry, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con el país africano; y Ulman Carmona Ramos, funcionario de Relaciones Internaciones de la Asamblea Nacional.

Por la parte santotomense participaron también los diputados Sólito da Cunha Lisboa Neto, presidente del GPA con Cuba, y Osvaldo Antonio Cravid Viegas; entre otros funcionarios.

La Presidenta de la Asamblea Nacional de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe inició este 18 de septiembre una visita oficial a la mayor de las Antillas, al frente de una delegación parlamentaria; que sostendrá conversaciones con su homólogo, Esteban Lazo Hernández, y con otras autoridades cubanas; recorrerá centros de interés histórico, académico y cultural; entre otras actividades.