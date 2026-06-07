Urbanismo ciudadano en la Zona Creativa de La Habana del Este

La Habana, 7 jun (ACN) En el Consejo Popular de Cojímar se realizaron este sábado actividades de urbanismo ciudadano para embellecer la esquina de 31 y Maceo, como primera acción transformadora de la casa patrimonial que allí se encuentra, ideada como epicentro del programa Zona Creativa de La Habana del Este (ZCHE).

Bajo el auspicio de la cooperación italiana en Cuba se puso en marcha la iniciativa desde el pasado jueves 4 de junio, cuando prepararon los bocetos y los materiales para pintar un mural frente a la entrada del inmueble, realizado este sábado con la participación de artistas locales, niños y niñas, organizadores y otros vecinos del municipio.

La acción es resultado de un trabajo que se realiza desde 2025 como parte de un proceso de identificación progresiva para proyectarse operativamente en función de la rehabilitación de la casa, declaró a la Agencia Cubana de Noticias Lilia María Lorenzo Tarafa, coordinadora de la ZCHE desde la asociación italiana de Cooperación para el Desarrollo de los Países Emergentes (COSPE).

El objetivo, según explica Lorenzo Tarafa, es restaurar la edificación para ponerla a funcionar en favor de las industrias culturales y creativas, insertando al municipio en estas dinámicas e integrando a todos los artistas locales y a las comunidades en la materialización de la propuesta, como una vía de colaboración con el desarrollo de esta zona creativa.

Por esa razón, el evento de hoy adicionó otras iniciativas a su programa; como las actividades infantiles realizadas con el acompañamiento de la UNICEF, donde la ilustradora y tallerista argentina Natalia Spadaro —conocida como Estrellita Caracol y reconocida por sus empeños en la plataforma Corazón Feliz— enseñó a los más pequeños a realizar collages; además, aprendieron a sembrar en un pequeño jardín, utilizando las áreas verdes de la casa.

Este domingo está programada una feria de mujeres emprendedoras de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.; mismas horas en las que se inaugurará el mural y el jardín en el que trabajaron hoy los vecinos de la comunidad, así como un espacio para juegos de mesas y sesiones de DJs locales.

La actividad se desarrolla en el marco del programa Zonas Creativas, apoyado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo e implementado en cuatro zonas de municipios de La Habana y Matanzas.

En el caso de ZCHE, el programa es coordinado por COSPE onlus y el Centro Félix Varela en alianza con la iniciativa cultural comunitaria CIERIC-Prácticas culturales en Cuba, integrada por un colectivo de creadores y promotores vinculados al rap, el hip hop y la música urbana.