Unión Brasileña de Escritores se une a llamamiento de la UNEAC

La Habana, 20 feb (ACN) La União Brasileira de Escritores (UBE) dio a conocer este viernes un mensaje en apoyo al llamamiento de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) ante las más recientes amenazas del gobierno estadounidense contra el pueblo de Cuba.

El manifiesto de esa entidad, autoproclamada como comprometida con los valores democráticos, republicanos y humanos, patentiza su solidaridad con el pueblo cubano ante la escalada de violencia económica impuesta a la nación.

Cuba, referencia en salud, educación, cultura y generosidad, tiene una influencia directa en la mejora de la calidad de vida en Brasil y en el mundo; por aquí, basta recordar a los más de 11 mil agentes de salud cubanos que atendieron a millones de brasileños, en las capitales y en el interior, a través del programa Mais Médicos, añade el mensaje.

Los integrantes de la UBE explican en su misiva que la mayor de las Antillas, que resiste al estrangulamiento norteamericano desde hace más de seis décadas, enfrenta ahora el que tal vez sea su mayor desafío en el siglo XXI: el embargo del petróleo.

Vuelos cancelados y hoteles cerrados perjudican al turismo, un importante sector empleador. Los alimentos no llegan. La isla, carente de recursos naturales, depende de insumos importados para fabricar medicamentos, agrega la fuente, argumentando que sin combustible, no hay forma de que alumnos y profesores asistan a las escuelas y universidades.

Se trata de una cobardía sin límites. Un ataque no solo a Cuba, sino a todos los seres humanos que entienden el sentido de la palabra humanidad, prosigue el comunicado del conglomerado de escritores brasileños.

Atendiendo al llamado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la UBE repudia el embargo norteamericano y ofrece sus medios digitales, como su sitio web y redes sociales, para la manifestación de los escritores de aquel país, concluye el manifiesto.

Como ha trascendido esta semana, el pasado lunes el importante diario mexicano La Jornada publicó el llamamiento de la UNEAC a los artistas e intelectuales del mundo, el cual ha obtenido un amplio respaldo de intelectuales cubanos e iberoamericanos.