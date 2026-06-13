La Habana, 13 jun (ACN) La Sociedad Cultural José Martí acogió la exposición conjunta "Con la Estrella de Maceo y el Che", del artista de la plástica José Ángel Téllez Villalón, alias Tellerías, junto a los artistas invitados Lorenzo Capote y Hermes Rancés Mayor Chang.

Dicha muestra, integrada por 14 piezas entre dibujos y pinturas de Tellerías más las dos obras invitadas, sirve para conmemorar los natalicios de Antonio Maceo (1845-1896) y el Ernesto Guevara (1928-1967), ambos nacidos un 14 de junio, así como para rendir homenaje al intelectual y revolucionario Armando Hart Dávalos (1930-2017), nacido justo el 13 de junio.

Según explicó el autor principal a la Agencia Cubana de Noticias, la coincidencia de estas tres fechas en torno a la inauguración fue el detonante para concebir una exposición que, si bien no incluye una obra dedicada explícitamente a Hart, tiene su pensamiento latente en el discurso visual y conceptual que transversaliza la muestra.

Tellerías destacó que la elección de Maceo y el Che como figuras centrales responde a su condición de "hombres de acción y pensamiento, que llevaron la consecuencia hasta sus últimas consecuencias".

Del Titán de Bronce, subrayó su lealtad inquebrantable a José Martí (1853-1895), su capacidad de resistencia física y moral en la llamada Invasión a Occidente, y aquella frase que lo define: "No se puede servir a la libertad con manos atadas".

Sobre el Che, resaltó su coherencia ejemplar, su vocación internacionalista y su manera de entender la revolución como un hecho de eterna profundización, apuntando que no solo combatió, sino también reflexionó, escribió y propuso: fue un hombre que predicó con el ejemplo, y eso lo trasciende todo.

El destacado creador precisó, igualmente, que aunque las figuras centrales de la exposición son Maceo y el Che, el núcleo conceptual remite a Martí; y, en ese mismo simbolismo de la estrella se incorporan de manera implícita las figuras de Raúl y Fidel Castro (1926-2016), como continuadores de una misma lógica emancipatoria.

En referencia al contexto actual de guerra mediática y recrudecimiento del bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, Tellerías subrayó el sentido político de su exposición: "Cuando se nos quiere apagar, asfixiar, es importante recalcar que la estrella que ilumina también mata: mata la mediocridad, el conformismo, la apatía".

El escultor Hermes Rancés Mayor Chang presentó un retrato del guerrillero argentino-cubano en papel maché y explicó que su obra busca alejarse de la iconografía más difundida del revolucionario —en particular la célebre foto de Alberto Korda (1928-2001)—, para mostrar una faceta menos explorada.

Declaró que trató de abordar una imagen más humana, más cerca del hombre común; por eso, añadió, le apasionan las imágenes donde el Che está desnudo de boina y de estrellas, desde un punto de vista más romántico y cercano.

"Con la Estrella de Maceo y el Che" permanecerá abierta al público en la sede de la Sociedad Cultural José Martí, sita en calle 17 esquina a D, en el Vedado, institución que tiene como centro la figura del Apóstol de la independencia de Cuba, y promueve el estudio y difusión de su pensamiento.