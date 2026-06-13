Agencias de viaje de Cuba confluyeron en feria promocional de verano

La Habana, 13 jun (ACN) El bulevar del icónico Comodoro, del Grupo Cubanacán Hoteles, en esta ciudad fue el escenario seleccionado para la feria promocional de verano, en la cual confluyeron hoy las agencias de viaje de la nación caribeña con novedosas propuestas, a pesar del actual contexto.

Numerosas personas del entorno de la instalación hotelera acudieron en busca de información y evaluaron las ofertas de Cubanacán Hoteles, enfocadas en La Habana y Varadero, pero disponibles en todo el país, desde excursiones, pasadías y estancias en el Campismo Popular e instalaciones hoteleras de varias categorías, comercializados tanto en moneda nacional como en divisas.

Marcia Leite Villavicencio, directora comercial de Viajes Cubanacán, expresó en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias que este sábado dieron a conocer en la feria promocional las propuestas del grupo Cubanacán Hoteles y sus asociados; participaron las agencias receptivas del Ministerio del Turismo (Mintur) y otras del sector como Ecotur, Habanatur, San Cristobal y Cubatour.

De manera especial acudió un buró de reservación del hotel Brisas del Caribe de Varadero, en aras de promover los nuevos servicios que ofrecerá tras su reapertura el 26 de junio venidero, el producto estrella de la temporada estival, con la posibilidad de que la familia disfrute de vacaciones sin costo para los niños de cero a 12 años.

Con opciones disponibles diferenciadas por el Día de los Padres y la Copa Mundial de Fútbol, la directiva enfatizó también en las excursiones a Punta Perdiz, en la Ciénaga de Zapata, o a Viñales, en Pinar del Río, los pasadías en las instalaciones con precios asequibles para la familia.

El grupo Cubanacán Hoteles transita por la jornada relacionada con los 40 años de fundada la institución, y los 30 del hotel Brisas del Caribe, que reabre sus puertas luego de un proceso de mejoras en áreas habitacionales, de restaurantes, jardinería y el lobby, además de la piscina destinada para el disfrute de los niños.

A pesar del actual contexto, las instalaciones del Mintur se empeñan en mejorar la calidad de los servicios y ofrecen opciones para este verano.