UNEAC y delegación vietnamita por una mayor cooperación literaria (+ Fotos)

La Habana, 13 feb (ACN) Una representación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) encabezada por su presidenta, Marta Bonet, sostuvo este viernes un encuentro de trabajo con representantes de la Asociación de Escritores de Vietnam y de los ministerios de Cultura, Deportes y Turismo, y de Seguridad Pública de la nación asiática.

Según la Dirección de Comunicación de la organización antillana, la reunión estuvo marcada por el espíritu de fraternidad y respeto mutuo que distingue a los históricos lazos entre ambas naciones, a la vez que abre nuevas perspectivas de colaboración que beneficiarán a sus organizaciones de escritores.

La delegación vietnamita estuvo encabezada por Đinh Tiến Dũng, subdirector del Departamento de Publicación, Impresión y Distribución del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo; y por Trần Hữu Việt, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Escritores de Vietnam, subjefe del Departamento de Organización y Creación y jefe del Departamento de Escritores Jóvenes.

Por la parte extranjera, les acompañaron funcionarios de las áreas de publicación, inspección jurídica y seguridad de prensa; mientras que por la institución estuvieron —además de su presidenta—, la vicepresidenta primera, Magda Resik; el director de Relaciones Internacionales, Jorge Núñez; representantes de la Asociación de Escritores; y directivos e intelectuales vinculados al trabajo literario y editorial de la organización.

Durante el intercambio se compartieron informaciones actualizadas sobre el funcionamiento de sus instituciones, las dinámicas del sistema editorial en cada país y los principales desafíos en materia de creación, promoción y circulación del libro, agrega la fuente.

Bonet, a la sazón, agradeció la presencia de la delegación vietnamita y destacó la significación política y cultural del encuentro, al tiempo que subrayó la histórica solidaridad entre Vietnam y Cuba; ratificando la voluntad de la UNEAC de continuar fortaleciendo los vínculos en pos de los escritores y por ampliar los espacios de cooperación.

Đinh Tiến Dũng explicó que él y su grupo de trabajo se encuentran en la capital cubana movidos por el interés de su gobierno en conocer mejor la realidad cultural cubana, y promover espacios de intercambio en los ámbitos de edición, impresión y distribución de publicaciones.

Además, señaló que pese a la postergación de la Feria Internacional del Libro de La Habana, la delegación decidió mantener su agenda habanera, para así poder sostener encuentros con instituciones de la cultura, como este.

En tanto, Trần Hữu Việt transmitió un mensaje solidario de la Asociación de Escritores de Vietnam —organización fundada en 1957 y que agrupa a alrededor de mil 200 autores de diversos géneros literarios—, y expresó la voluntad del organismo que representa de fortalecer los intercambios, especialmente en el ámbito de la promoción literaria y el trabajo con jóvenes escritores.

Como uno de los resultados concretos del encuentro, ambas partes coincidieron en la pertinencia de avanzar hacia la firma de un Memorando de Entendimiento que establezca el marco legal para proyectar la cooperación de manera sistemática.

La traducción y publicación de obras, el intercambio de delegaciones de escritores y la participación en eventos literarios, así como el acompañamiento mutuo en iniciativas editoriales, se encuentran entre las líneas de trabajo identificadas; teniendo a la literatura y el libro como puentes esenciales de diálogo y entendimiento, añade la información.