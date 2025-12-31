Tributo en Cienfuegos a la Rumba, Patrimonio de la Humanidad

Cienfuegos, 31 dic (ACN) Un sentido homenaje a la Rumba Patrimonio inmaterial de la Humanidad, tendrá lugar hoy en la emisora Radio Ciudad del Mar, durante un programa de estreno denominado Cienfuegos tiene su guaguancó.

El realizador Erik Mendilahaxon Pina, quien dirige la propuesta, declaró a la prensa que esta es una idea colegiada con Reinier Sarría Sarría, director de la agrupación Rumba Lay, para grabar la música en vivo y presentar el desarrollo de esos cienfuegueros cultores del género.

En el programa está insertada la pieza Rumba verde, primera de varias obras escritas por Mendilahaxon Pina, periodista y comentarista radial, además de otros temas como Esencia de la rumba, de Reinier Sarría, autor musical y destacado percusionista de la provincia de Cienfuegos.

Con 28 minutos de duración, ese espacio propone un matiz sonoro novedoso en cuya grabación radial participó un experimentado como Bernardo Zabalo, y en la conducción y dirección el propio Mendilahaxon.

Según el experto resulta muy importante la música grabada in situ porque ofrece un color único a la obra, para quienes escuchen el programa o vean el vídeo de la grabación.

Esta propuesta constituye el segundo tributo de la emisora cienfueguera al género musical -declarado patrimonio inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2016-, ya que tiempo atrás existió el programa Llegó la rumba, el cual se transmitió durante seis años.

Cienfuegos tiene su guaguancó será transmitido a las 7 y 30 de la noche , y tendrá su reposición a esa propia hora del Primero de Enero, además será compartida en plataformas digitales, con la cooperación de los grupos Capel y JaguaTV, del realizador Emilio Cachán Boza.

La agrupación Rumba Lay ha sido reconocida en festivales como Timbalaye y también ganó el Premio Escaramujo, otorgado por la dirección nacional de la Brigada José Martí en el año 2012.

Como proyecto Rumba Lay surgió el tres de mayo de 2008, y a criterios de especialistas constituye la más fresca continuidad de la rumba cienfueguera, cultora de ese género representado a través de la música y la danza, con el objetivo de retomar las tradiciones culturales afrocubanas que marcaron pauta en el territorio.