Cubanía y orgullo, tributo a Maceo y Che

Matanzas, 14 jun (ACN) Un concierto marcado por la cubanía y el orgullo latinoamericano devino hoy musical tributo a Ernesto Guevara de la Serva y Antonio Maceo Grajales, cuando en Matanzas se recuerda la efeméride que abriga el nacimiento de estos héroes de la Patria.

Bajo la batuta compartida por Yoannia Calama y Felix Luis Tápanes, la agrupación musical, colmó los portales del Teatro Sauto de esta ciudad, dispuesta a homenajear desde la más universal de las artes al guerrillero heroico a 98 años de su nacimiento y recordar la firmeza del Titán de Bronce en ocasión del aniversario 181 de su natalicio.

"Libertango", "Arcoiris musical" y "Mira como va", piezas propias del repertorio cubano y latinoamericano, procuraron ser herederas, en cada acorde, de la fortaleza y la entrega que demanda el contexto, donde la cultura brinda esperanzas.

Muy cerca de allí, en las primeras horas de la mañana, estudiantes, oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio de Interior, integrantes de las Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, la Unión de Jóvenes Comunistas y el pueblo de Matanzas, se congregaron en el llamado Parque del Che para recordar la fecha, en tradicional acto político cultural.

Con la presencia de Mario Sabines Lorenzo, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas; Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio, así como también otras autoridades políticas y gubernamentales, transcurrió la cita dispuesta además a reafirmar la premisa fidelista de que "Seremos todos como Maceo y el Che".

La historia de la Patria perpetró en un día como hoy, pero de años distantes, el natalicio de dos gigantes y heroicos hombres, que permanecen en la memoria colectiva de nuestro pueblo y son el ejemplo inequívoco de los valores que nos guían, refirió Amanda Hernández Boffil, presidenta provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

Hoy, en momentos donde el cerco imperialista se recrudece, nos acompaña el legado de justeza de quien, defendió en Mangos de Baraguá la verdadera independencia, la firmeza de los patriotas de no entregar las glorias que tanto sacrificio aunaron, y el compromiso del Che, que supo sembrar en nosotros la idea del revolucionario al servicio de su pueblo, finalizó la joven de Matanzas.