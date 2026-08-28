Regresa la Tendedera Literaria en  la  Feria del Libro en Cienfuegos

Onelia Chaveco | Fotos: Perfil de la entrevistada y logo de la Feria

Cienfuegos, 28 ago (ACN) Con nuevas propuestas para deleite de grandes y chicos, la Tendedera Literaria regresa con la XXXIV Edición de la Feria Internacional del Libro en Cienfuegos, evento cultural más importante del año, que esta vez se dedica a al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y a la Federación de Rusia como país invitado de honor.

Geisy Estela Rojas, escritora y actriz, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la Tendedera se ubica en uno de los espacios más céntricos de la urbe, donde proponen curiosidades de las editoriales Mecenas y Reina del Mar Editores.

Explicó que esas dos casas editoriales disponen de libros para presentar y vender dentro de la feria, la cual estará abierta hasta el 30 de agosto.

Aseveró que presentarán el texto Estrellitas de la escritora Elizabeth Álvarez escritora de Cumanayagua, al tiempo que estará expuesto al público El color de las palabras de Magaly Becerra, ambas autoras cienfuegueras que escriben para niños.

Rojas participa en otros espacios, como Monte de Espuma y el Pabellón infantil, estos dentro del Proyecto Pedales de papel, dirigido por el escritor Miguel Pérez Valdés.

Durante esta Feria serán comercializados 25 títulos, y los escritores llegarán al hospital pediátrico Paquito González Cueto y a la escuela de niños sin amparo filial.