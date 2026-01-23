Realizarán en La Habana X edición del Festival de la Salsa

La Habana, 23 ene (ACN) La X edición del Festival de la Salsa se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo, y tendrá como sede principal al Club 500, de esta capital.

El evento, considerado uno de los más importantes en el calendario cultural de Cuba, rendirá homenaje a sus 10 años de creado y a los 70 años de la orquesta Elito Revé y su Charangón, referente emblemático de la música cubana.

Maykel Blanco, fundador y presidente del festival, dijo en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que la cita contará con una amplia participación internacional de la mano de reconocidos DJs, profesores y academias de baile, y se extenderá como de costumbre a las comunidades y escuelas de arte.

Resaltó que a lo largo de estos 10 años el evento ha ido creciendo en cuanto a credibilidad, organizadores, músicos y público en general.

Indira Fajardo, presidenta del Instituto Cubano de la Música, destacó la importancia que supone para el país mantener vivo un encuentro de esta índole, que posiciona a la música cubana desde diferentes espacios.

A partir del viernes 27 de febrero cuatro orquestas amenizarán cada noche del Club 500, entre las que sobresalen Los Van Van, Adalberto Álvarez y su Son, Alain Pérez, Alexander Abreu y Havana D’Primera, Haila María Mompié, Elito Revé y su Charangón, y por supuesto, Maykel Blanco y su Salsa Mayor.

Con respecto a las entradas, se dio a conocer hoy en conferencia de prensa que ya se encuentran en preventa en el Cine Yara de martes a domingo con un valor de 800 pesos cubanos (CUP), o antes de cada concierto en la puerta de la sede con un costo de 1000 CUP.

De igual manera, se ofertará un paquete con un valor total que incluirá las tres noches de presentaciones.

Acompañaron el encuentro Edith Massola, directora artística del festival; Eladio Marrero, presidente de Artex, y Reynaldo Méndez, director de la Empresa Carnaval Habana, así como prestigiosos músicos y organizadores.

La décima edición del Festival de la Salsa se convertirá una vez más en el evento anual que reúne a músicos, bailarines y aficionados de la salsa de todo el mundo en la mayor de las Antillas.