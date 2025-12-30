Reajustarán precios en Parque Histórico Militar Morro-Cabaña

La Habana, 30 dic (ACN) El Complejo de Museos Histórico Militares informó que a partir del primero de enero de 2026 se reajustarán las tarifas de acceso y servicios en el Parque Histórico Militar Morro-Cabaña, como parte de un proceso institucional de actualización y homogenización de precios.

Según precisó la institución desde su perfil en Facebook, la medida busca garantizar la conservación y restauración de sitios patrimoniales como el Castillo de los Tres Reyes del Morro, la fortaleza San Carlos de la Cabaña y el Museo de la Revolución.

Según la institución, los ingresos provenientes de visitantes internacionales apoyan directamente la preservación y los programas educativos vinculados a este Patrimonio Histórico Nacional, lo que asegura su continuidad para las futuras generaciones.

Los detalles sobre las nuevas tarifas estarán disponibles en las taquillas del complejo y en los canales oficiales de información.

El anuncio coincide con la preparación de la ceremonia militar prevista para el 31 de diciembre en la fortaleza San Carlos de la Cabaña, donde se dispararán veintiuna salvas de artillería en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución Cubana.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias comunicó que la población podrá participar en el acto principal, para lo cual la fortaleza abrirá sus puertas desde las 23:00 horas del propio día 31.

Durante las prácticas realizadas este 26 de diciembre en horas de la noche se escucharon detonaciones en distintos puntos de la capital, como parte de la preparación de la ceremonia.