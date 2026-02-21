Radio pinareña, 95 años al servicio de la sociedad (+ Fotos)

Pinar del Río, 21 feb (ACN) Este 21 de febrero la radio en Pinar del Río arriba a sus 95 años, un medio de comunicación que se ha transformado en función de las audiencias y de la permanencia en el éter.

Desde la primera transmisión oficial en 1931 hasta hoy la planta radial vueltabajera ha ayudado a construir la identidad de los habitantes del extremo más occidental de Cuba, motivación y derrotero que constantemente guían la programación de las tres emisoras del territorio: Radio Guamá, Radio Sandino y Radio Minas.

Para Yusley Izquierdo Sierra, director provincial de Radio, el medio ha cambiado a propósito de los tiempos que corren, y ha tenido presencia en la vida de los lugareños desde sus inicios, cuando era muy comercial.

Luego vendría la etapa revolucionaria y toda la transformación del sistema radial, en el que quedaría Radio Guamá como planta matriz y después surgirían las emisoras municipales; y en cada circunstancia la radio ha ajustado sus dinámicas a las necesidades de las audiencias, apuntó.

Y así ha estado en la era digital, desafiando el desarrollo tecnológico, convirtiendo dinámicas para seguir llevando sus modos de hacer a las diferentes plataformas, precisó.

Estudiar a nuestros públicos, modificar los procesos de gestión editorial, la articulación de las agendas y reforzar los mecanismos de retroalimentación siguen siendo desafíos, detalló.

La radio en Pinar del Río continúa presente, cuenta con mucha audiencia y las personas siempre acuden a ella, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias Elina Pelegrí Trujillo, locutora y Premio Nacional de Radio 2018.

Le llega a todos los sectores de la sociedad y me siento feliz de haber formado parte de esa familia, destacó.

El pinareño es cómplice del radialista, y el medio satisface en buena medida las expectativas de las audiencias, no solo por su cuadro dramático, sino por las labores en otras redacciones, refirió Ángel Felipe Machín, periodista, director de programas y guionista.

Cientos de profesionales han pasado por la radio en Vueltabajo a lo largo de casi un siglo de existencia, de cara a satisfacer las necesidades de orientación, educativas, culturales, divulgativas y de recreación de los públicos.

Hoy su colectivo cuenta con una mezcla de juventud y experiencia que permite que se transmitan espacios matizados por su variedad de estilos y recursos narrativos.