Presentan en Holguín Obras Escogidas de Raúl Castro

Holguín, 2 jun (ACN) La colección Obras Escogidas de Raúl Castro Ruz fue presentada hoy en Holguín en la antesala del 95 cumpleaños del General de Ejército, con nueve tomos que reúnen su pensamiento y acción desde 1951 hasta 2024.

Los volúmenes se divulgaron por primera vez fuera de La Habana, en la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García, por Jorge Luis Aneiros Alonso, director de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, y por Eliel Gómez, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Holguín.

Aneiros Alonso explicó que la colección es fruto de una selección de diversos autores y atiende a momentos cruciales de la historia del país, como el volumen inicial, que incluye los primeros escritos conocidos de Raúl Castro, entre ellos el artículo Cubanos en Corea, de 1951.

Señaló que la obra también recoge sus textos del período de la Sierra Maestra y sus diarios del Segundo Frente, y que a lo largo de los volúmenes se abordan hechos que vinculan la figura de Raúl al Oriente cubano y, en especial, a Holguín.

Los tomos contienen además cartas a sus padres, escritos desde la prisión y el exilio, artículos de prensa, mensajes y declaraciones de la lucha insurreccional, discursos y prólogos a libros como los dedicados a los Héroes de Girón.

Entre los más voluminosos figura el tercer tomo, pues abarca el período de 1959 a 1960, con la presencia de Raúl en la región oriental primero como jefe del Segundo Frente y luego en función de ministro de las recién creadas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), mientras que el cuarto aborda la instauración del servicio militar obligatorio, el papel de las FAR en la creación de los batallones productivos y la Columna Juvenil del Trabajo.

El director de la Oficina de Asuntos Históricos enfatizó que las valoraciones historiográficas de Raúl, recogidas ampliamente en estos libros, lo hicieron merecedor del Premio Nacional de Historia en 2021.

Eliel Gómez destacó la importancia de defender esos textos en el contexto actual, en el que se teje una guerra silenciosa contra Cuba que amenaza la soberanía, y cuya forma de enfrentarla es reivindicando la historia patria, caracterizada siempre por la dignidad de sus héroes.

A la presentación asistieron Joel Queipo Ruíz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia; Manuel Francisco Hernández Aguilera, gobernador de Holguín, además de directivos, intelectuales y trabajadores defensores de la obra de la Revolución.

La edición es resultado de una colaboración con la República Popular de China, con una impresión de excelente calidad, disponible también en descarga desde sitios nacionales en formato de folletos y tomos completos, que incluyen como valor agregado códigos QR vinculados a una galería de fotos asociada a los textos publicados.