Avería en subestación provocó interrupción eléctrica en la capital

La Habana, 2 jun (ACN) Una avería en la capitalina subestación Apolo provocó en la tarde de hoy la salida de varias subestaciones en la ciudad, informó la Unión Eléctrica (UNE).

Según el reporte, como resultado se produjeron oscilaciones que sacaron de servicio las unidades seis y ocho de la central termoeléctrica (CTE) Máximo Gómez, de Mariel, y la tres de la CTE Antonio Maceo, Renté, en Santiago de Cuba.

A pesar de las interrupciones, el sistema electroenergético nacional se mantuvo interconectado, aseguró la UNE, y añadió que continúan las labores para restablecer el servicio en las zonas afectadas, mientras se investigan las causas de lo sucedido.

Ya están energizadas todas las subestaciones de la capital, excepto la subestación Apolo, refirió la entidad a las 14:55, y acotó que se recupera la carga progresivamente.