Presentan en Holguín libro sobre Fidel y la industria editorial

Holguín, 4 sep (ACN) El título Fidel y la industria editorial cubana: una Revolución desde las letras, de los historiadores Francisca López Civeira y Fabio Enrique Fernández Batista, se presentó en la jornada inaugural de la Feria del Libro en Holguín, dedicada en su edición 34 al centenario del Comandante en Jefe.

Eliel Gómez Martínez, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Holguín, subrayó que la obra defiende la labor de la Revolución cubana en el ámbito editorial, al tiempo que batalla contra la campaña de difamación del período posterior a 1959 y el engrandecimiento del país anterior.

Publicada por la Editorial Letras Cubanas, la publicación se erige como un organizador de datos de la historia literaria en Cuba a partir de 1959; sistematiza cada proceso, desde la Campaña de Alfabetización y la creación de la Imprenta Nacional hasta el surgimiento del Instituto Cubano del Libro, y brinda la posibilidad de encontrar con rapidez información sobre la defensa del libro y la importancia de la lectura en la Isla.

La presentación tuvo lugar como parte del espacio La Hora Martiana, donde Gómez Martínez destacó entre los momentos principales del texto el señalamiento a la labor de la mujer en el sector, la discriminación laboral existente antes del triunfo y los problemas de empleo que aquejaban al país.

Señaló que el reto mayor de la actividad literaria de entonces era que la mayoría de los cubanos no sabía leer ni escribir, realidad que motivó las políticas transformadoras impulsadas por el líder histórico.

El pensamiento de Fidel, abundó el escritor, se alejó del consumismo y abogó por una política que editara libros en beneficio del pueblo, con gran variedad de títulos y un acceso generalizado a las mejores obras creadas por el hombre sobre la política, la sociedad y la vida.

Durante la jornada, efectuada en el Centro de Superación para la Cultura, se presentaron otros títulos como Martí y las razas, de Fernando Ortiz, por Lino Verdecia Calunga, y Playita de Cajobabo, irradiante presencia, de Cosme Casals Corella.

El espacio acogerá además en su programación las presentaciones de Más detalles en el órgano de cuerdas y claves en la Cuba de hoy, de Luis Toledo Sande, por Alejandro Torres Gómez Cádiz Hernández, y de Pasión por hacer y pensar la Historia, de Eduardo Torres-Cuevas.

La Feria del Libro en Holguín, que tiene como invitado de honor a la Federación de Rusia, rinde homenaje además al escritor y periodista holguinero Rubén Rodríguez González, Premio Alejo Carpentier, y se extiende por diversos espacios culturales del territorio.