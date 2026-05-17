Premian lo mejor de la discografía dentro de amplio programa de Cubadisco

La Habana, 17 May (ACN) La gran fiesta del disco cubano, Cubadisco 2026, comenzó este sábado su amplio programa que incluyó la entrega de los premios para las diferentes categorías, en la sala Covarrubias del Teatro Nacional.

Cary Diez, presidenta del Comité del Premio, explicó que se presentaron 220 obras ubicadas en 12 áreas, de ellas 124 fueron nominadas en 35 categorías especializadas, además de otros premios de Honor y Especiales, incluyendo homenajes a personalidades e instituciones.

El Gran Premio del certamen recayó en Issac Delgado y su disco Mira como vengo (Pulmoon Records/ Producciones Colibrí), producción que también consiguió lauro en la categoría de Bailable Contemporáneo y Diseño de Sonido en Ambiente Controlado.

Destacó durante toda la tarde noche la presencia en varios acápites en competencia del álbum De regreso a la aldea (BIS MUSIC / Fondo de Arte Joven), el cual subió al escenario en varias ocasiones: Premio Cubadisco en el Área Académica, categoría Música de Cámara; mejor concierto largometraje en el Área Audiovisuales en beneficio de sus realizadores Ernesto Oliva y Zenaida Romeu y Mayra María García; así como las Notas Musicológicas, que estuvieron a cargo de Carmen Souto.

A la Mtra. Daiana García se le confirió el Premio a la Excelencia Artística por la conducción de la Orquesta de Cámara de La Habana en su XX aniversario; varios Premios de Honor fueron entregados, tanto a nacionales como internacionales: Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, la musicóloga María Elena Vinueza, a los intérpretes Mayito Rivera, Pedrito Calvo, José Luis Arango y Pedro Lugo “El Nene”; al Septeto Santiaguero y la Orquesta Elito Revé y su Charangón; a la Universidad de las Artes (ISA) en su aniversario 50, al Festival Internacional Jazz Plaza, y al reconocido director de televisión Víctor Torres.

Orlando Valle “Maraca”, fue reconocido con el Premio al Productor Musical, por todo su aporte a la música y discografía cubanas; artista que con el disco Nueva Era (Producciones Colibrí / EGREM), dirigiendo la Camerata Cortés, también fue tenido en cuenta por los jurados de otras categorías: Jazz Instrumental y Diseño Gráfico, recibido en este caso por Ricardo Monnar y Marah Góngora.

Otros Premios Especiales, además de los entregados durante la gala de Nominados, fueron a manos del músico y director del grupo Mezcla, Pablo Menéndez; además de Frank Fernández por la música del capítulo dedicado a Mireya Luis en la serie ADN, al conjunto de producciones sobre la vida y obra de Berta Armiñán y la cultura franco-haitiana, y a las obras audiovisuales dedicadas a las infancias, en este caso: Todo gira (Estudios Animación ICAIC) de Enid Rosales, Concierto para repartir canciones, con la música de Silvio Rodríguez para la niñez (Corazón Feliz producciones y otros); y Ricitos en el bosque de Irakere (Producciones Colibrí) de La Colmenita.

En colaboración internacional se destacaron VoCe de Gino Sitson, Alejandro Rodríguez y Nancy Morejón, Pizzetti & Montemezzi de Marcos Madrigal y Alessandro Stella, Nuit Parisienne à La Havane de Roberto Fonseca y Vicent Segal; entre otros.

Nóminas de arraigo popular y jóvenes de reconocida calidad musical formaron parte del elenco artístico, entre los que sobresalieron la Orquesta Faílde, Conexión Salsera con Mayito Rivera y el Nene; así como Max Max y bailarines de la Compañía Verdarte; con especial destaque para un momento de puro histrionismo en torno al son protagonizado por Christopher Simpson y Eduardo Corcho, secundado por otra actuación memorable de Rivera.

Victoria Lasaroff (Bulgaria) y Manuel Moreno (Venezuela) completaron los momentos artísticos dentro de una gala que transcurrió con la salida a escena de personalidades encargadas de entregar los diferentes lauros: las cantantes Beatriz Márquez y Haila María Mompié , el profesor y crítico, Juan Piñera, Premio Nacional de Enseñanza Artística (2025); el periodista y realizador Guille Vilar, la Mtra. Digna Guerra, y la documentalista Gloria Rolando.

Previo a la gala de premiaciones, se inauguró en el vestíbulo de la sala Covarrubias la exposición itinerante Mi foto con Fidel, del Museo Nacional de la Música; muestra donde se recogen instantáneas de momentos trascendentales donde el líder de la Revolución intercambió con personalidades del arte a propósito de eventos y otras actividades; originalmente expuesta a propósito de los 95 años de su nacimiento, con la curaduría de Santos Toledo y Gerardo Hernández y textos de Jesús Gómez Cairo.

Hasta el día 24, las diferentes estancias del Pabellón Cuba del Vedado habanero —sede principal de Cubadisco 2026— ofrecen un amplio programa de presentaciones que incluirá la Feria Comercial y el Simposio, dedicado está vez al son, declarado en diciembre pasado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Todos los ganadores en las diferentes Áreas y Categorías se encuentran disponibles en la dirección: https://directoriomusicacubana.com/cubadisco/ganadores-premios-cubadisco-2026/