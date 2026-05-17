Ortúzar: en manos de los campesinos, la salvaguarda de la Revolución 

Pinar del Río, 17 may (ACN) Para el pinareño Rogelio Ortúzar, Héroe del Trabajo de la República de Cuba y Hombre Habano, en manos de los campesinos se encuentra, en buena medida, la salvaguarda de la Revolución.

A otros les tocó el Moncada, el Granma, la Sierra, y hoy a los campesinos cubanos nos corresponde trabajar, luchar y ver cuánto más se puede producir y ayudar a este pueblo que tanto lo merece, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias.

Aunque ya no se encuentra directamente vinculado a las labores agrícolas, a Rogelio lo respaldan la experiencia y entrega de quien ha dedicado su vida a la finca San Pedro, legado de su abuelo hace 103 años.

Perteneciente a la cooperativa de crédito y servicios 26 de Julio, del municipio de Consolación del Sur, constituye un ejemplo de apuesta por el principal rubro exportable de la agricultura cubana.

Se siembran 26 hectáreas de tabaco, de ellas ocho de tapado y el resto de sol; y disponemos de sistemas fotovoltaicos para todo el riego, la casa de cura, la escogida y cámaras de fermentación, detalló.

Solo necesitamos combustible en la preparación de suelos; pero hay proyecciones con vistas a no depender del diésel, dijo Ortúzar.

También contamos con triciclos eléctricos para el traslado de nuestros trabajadores, y les damos carga con la energía solar, precisó quien se mantiene constantemente al lado de su hijo José Ángel pendiente de cada detalle de la finca.

En esas tierras también se produce arroz, frijoles, viandas, entre otros, con diferentes destinos incluida la alimentación de las familias del personal que allí labora.

Todo campesino debe sentir amor por su finca, por sus producciones; y lo que haga también debe ser en beneficio del pueblo, hoy más que nunca, puntualizó.