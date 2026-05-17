Sobresalió Ejercicio Meteoro 2026 en las noticias de Villa Clara

Santa Clara, 17 may (ACN) La preparación integral para enfrentar la venidera temporada ciclónica a través del Ejercicio Meteoro 2026, así como la realización de acciones prácticas en el marco de la Jornada Nacional contra Incendios sobresalieron esta semana en las noticias de Villa Clara.

El accionar se extendió del 11 al 17 de mayo, y coincidió con el aniversario 40 de la creación del Órgano de la Defensa Civil, fundado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz bajo la premisa de proteger lo más preciado: la vida humana.

Diamela López Valdés, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que los estudios de riesgos y vulnerabilidades en Santa Clara permitieron actualizar los planes de reducción de desastres y de evacuación de las personas residentes en zonas proclives a inundaciones.

Asimismo, y como parte de la Jornada Nacional de Protección contra Incendios, el Cuerpo de Bomberos de Villa Clara desarrolló esta semana un ejercicio integral de preparación dirigido a fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

La actividad reunió a especialistas en Salvamento y Rescate junto a voluntarios de la Cruz Roja, en una demostración de coordinación y preparación multifactorial para enfrentar tanto desastres naturales como escenarios derivados de conflictos armados, señaló el teniente coronel Ernesto Lima Guevara, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos en la central geografía.

Del sector económico, se conoció que una alternativa de movilidad sostenible sin la presión de las divisas intenta abrirse paso en Villa Clara desde Talleres Albe, una mipyme con sede en la urbe capital provincial que promueve el uso de vehículos eléctricos o híbridos mediante un mecanismo de venta totalmente en moneda nacional, en medio del complejo contexto económico que enfrenta el país.

Alberto Yera Lugo, líder de la entidad, declaró a la prensa que el objetivo inmediato es brindar solución a una necesidad acuciante del tejido productivo cubano; hoy las empresas no tienen capacidad de pago en el exterior, y requieren, incluso las estatales, de ese pago para la comercialización de vehículos, por eso apuestan por un modelo que elimine intermediarios y agentes externos.

En los últimos siete días también fue noticia que un accidente de tránsito ocurrió en la tarde del jueves en el kilómetro 291 de la Autopista Nacional, en el tramo correspondiente al municipio de Placetas, el cual dejó dos personas fallecidas y una lesionada en estado crítico.

El Dr. Víctor Manuel Cabrera Díaz, director municipal de Salud en el territorio, explicó que los equipos médicos concentran sus esfuerzos en estabilizar a Migdalia Miranda Hernández, sobreviviente de 51 años y procedente de Moa, Holguín.