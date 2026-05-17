Presidió Valdés Mesa acto nacional por el Día del Campesino

Cienfuegos, 17 may (ACN) Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) presidió hoy, en Cienfuegos, el acto central por el 17 de Mayo, Día del Campesino, una celebración dedicada al 65 aniversario de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Durante el encuentro, donde también estuvieron presentes José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del CCPCC, y Jorge Luis Tapia Fonseca, miembro del CCPCC y vice primer ministro, se escuchó la voz clara y valiente de Ailén Amador Sánchez, asociada a la cooperativa de crédito y servicios Jesús Sardiñas, de Aguada de Pasajeros, quien intervino en nombre de los anapistas cienfuegueros.

La joven, nacida y criada en la tierra roja de Aguada, confesó que ella “decidió quedarse en el campo y hacer producir la tierra”, y agregó que cuando ella habla también lo hace por la obra y el pensamiento de Fidel.

“En el año de su centenario -dijo- debemos preguntarnos qué nos pediría Fidel a los jóvenes campesinos de hoy, y la respuesta es clara, el Comandante en Jefe nos llamaría a producir, a resistir e innovar y a no rendirnos ante las presiones, amenazas y medidas coercitivas nunca antes vistas contra un pequeño país, por el imperio más poderoso del planeta”.

Allí, en el corazón del municipio de Aguada de Pasajeros, recibieron el reconocimiento las provincias de Matanzas y Santi Spiritus, merecedoras de la Condición de Destacadas; y Cienfuegos como Vanguardia Nacional.

Félix Duarte Ortega, miembro del Consejo de Estado y presidente de la ANAP, concluyó el acto con una rememoración de las luchas campesinas, y resaltó el apego de los hombres y mujeres del campo para con la Revolución.

Se refirió a las pérdidas millonarias que ocasiona el bloqueo del gobierno norteamericano a los campesinos de la mayor de las Antillas, imposibilitados del acceso a insumos vitales, piezas de repuesto, maquinarias y equipos, materias primas, recursos básicos como pienso para la alimentación animal, fertilizantes y productos para el control de plagas y enfermedades, entre otros aseguramientos logísticos.

“Esos daños impiden mayor acceso a nuevas tecnologías y limitan el aporte a los procesos industriales entre otras afectaciones a las exportaciones y la consiguiente obtención de divisas que impacta en la economía y hace disminuir los rendimientos y la eficiencia en la explotación de la tierra, aseveró Duarte Ortega.

“Nos corresponde en este periodo impulsar las cinco prioridades definidas para el sector, el pasado 12 de mayo, en el encuentro que sostuvimos con el Primer Secretario del CCPCC y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y una representación de campesinos.

“Estas direcciones van desde la defensa de la Patria; el aseguramiento a las estrategias del programa de gobierno en particular lo relacionado con la producción de alimentos y la transición energética propiciar; hasta crear un movimiento político que permita resolver los principales problemas en las comunidades y zonas donde interactúan las cooperativas”.

Agradeció a las asociaciones campesinas e indígenas que han brindado apoyo y solidaridad y con ello demuestran que Cuba no está sola.

Finalmente felicitó a todas las personas y entidades que han apoyado a la organización campesina en estos 65 años, y a quienes laboran horas sobre la tierra para hacerla producir con su sudor.

Y como que en cada cita campesina no pueden faltar guateque, desde bien temprano se juntaron sobre la tribuna para amenizar el acto nacional los mejores poetas y decimistas, entre estos El Jilguerito, para -acompañados de tres y laúd- cantar en palabras la epopeya de los hombres y mujeres que laboran sobre el surco.