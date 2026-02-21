Otro sábado en el Pabellón Cuba tras semana llena de cultura y de jóvenes

La Habana, 21 feb (ACN) El Pabellón Cuba del Vedado capitalino propone para los jóvenes y la familia diversas actividades hoy desde la 1:00 p. m., en una jornada organizada por la Asociación Hermanos Saíz (AHS), de conjunto con el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música.

Dicho programa incluirá la presentación a las 2:30 p. m. del libro Miradas al 24 de febrero de 1895, fecha de gran simbolismo en la historia nacional, cuando un grupo de mambises reinició la lucha por la independencia, en una guerra que fue organizada con el liderazgo de José Martí (1853-1895) poeta e intelectual, un amante de las artes y cubano con profundo decoro.

Otro de los platos fuertes será el concierto de la orquesta Maykel Blanco y su Salsa Mayor desde las 4:00 p. m. en el Escenario Central del céntrico recinto, sede nacional de la AHS.

Durante toda la semana, diversas acciones culturales han tenido como espacio, además, la Pérgola, la cual se diversificó en variedad de propuestas, como la presentación del grupo musical Clima Band este viernes con temas del disco "Al lado tuyo", proyecto ganador de la beca Ignacio Villa convocada por la AHS.

Igualmente, se graban allí por estos días programas del gustado espacio televisivo Cuerda Viva, y tuvo lugar la peña de la revista El Caimán Barbudo —tercer miércoles de cada mes—, ocasión que agrupó a integrantes del colectivo de esa publicación, creadores de varias generaciones, lectores y otros seguidores del arte.

Termina la intensa semana en el Pabellón Cuba, llena de miradas y creatividad juvenil; siete días en que también se dieron a conocer los Premios Calendario de literatura en sus diferentes categorias, y se resaltó que está abierta la convocatoria al Bladimir Zamora, convocado de conjunto por la AHS y El Caimán Barbudo, publicación que cumple 60 años en 2026 y es referencia en el periodismo cultural del país.

No faltó la visita de amigos que desde otras latitudes vinieron a apoyar a los cubanos en su quehacer cultural, como los italianos Walter Massa, Daniel Lorenzi y Gian Luca, presidente y miembros de la Associazione Ricreativa e Culturale Italiana (ARCI), respectivamente, conectada con Cuba por más de tres décadas, y la cual ha acompañado a instituciones como la AHS en la consecución de su noble misión.