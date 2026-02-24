Obras Escogidas de Raúl: una guía de comportamiento ético

La Habana, 24 feb (ACN) Es sin dudas una guía de comportamiento ético en la acción revolucionaria, afirmó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, al referirse a las Obras Escogidas del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

El mandatario acompañó hoy a un centenar de jóvenes en el Palacio de la Revolución durante la presentación de la compilación que ”reúne en nueve tomos 70 años de una vida ejemplar y heroica”, destacó el Jefe de Estado a través de su cuenta oficial en la red social X.

"Junto a un centenar de jóvenes participamos en la presentación de las Obras Escogidas del querido General de Ejército Raúl Castro Ruz, que compilan en nueve tomos 70 años de una vida ejemplar y heroica. Es sin dudas una guía de comportamiento ético en la acción revolucionaria".

La presentación tuvo lugar en una fecha histórica para Cuba, el 24 de febrero, aniversario del reinicio de las luchas por la independencia nacional.

En el acto estuvieron presentes el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz; Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido; Meyvis Estévez, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, y otras autoridades.

La colección, integrada por nueve tomos y unas cinco mil páginas, compila más de 500 documentos fruto de un trabajo sostenido durante cuatro años, que reflejan la trayectoria política y humana del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana.

La versión digital de la colección ya está disponible en el sitio web de la Presidencia de la República.