Muestra fotográfica en Holguín evoca Diario de Campaña de Martí

Holguín, 18 may (ACN) La exposición Luces de un Diario, que reúne la mirada de tres fotógrafos, fue inaugurada en Holguín para rememorar el Diario de Campaña de José Martí, crónica de guerra de estilo intenso y poético, escrita hasta los instantes previos a su caída en combate y legado íntimo de su lucha por la independencia.

Las piezas pertenecen a Dany Hernández, promotor del proyecto; Pedrito Guzmán, creador quisqueyano que aportó las visiones y memorias del Apóstol desde Cabo Haitiano en República Dominicana; y Juan Pablo Carreras, último en sumarse para documentar el paso del Héroe Nacional por tierras holguineras.

El espacio, abierto al público este domingo en el lobby del Cine Martí, forma parte de la programación de la cuarta Jornada del Cariño, dedicada a defender la memoria y el legado del Apóstol en el año del centenario del líder histórico de la Revolución cubana y a los 100 años de creada la primera sala de proyecciones fílmicas en la Ciudad de los Parques.

Héctor Niles Ávalos, presidente de la Sociedad Cultural José Martí en el territorio, expresó a la ACN la importancia de acercar al pueblo holguinero a las memorias martianas en estas tierras, al encuentro que sostuvo con su gente y al cariño que halló en Holguín, razón por la cual la Jornada llega cada año con el objetivo de aportar investigaciones y elementos que fortalecen este nexo histórico.

Eliel Gómez, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia, expuso que detrás de esta muestra hay un esfuerzo de años para consolidar, mediante distintos vínculos y perspectivas, lo que fue el Diario de Campaña martiano, vigente desde la fotografía y las artes plásticas.

Juan Pablo Carreras, coautor de la muestra, explicó que la idea originaria llega a nuestros días como un proyecto creativo que supo unir tres visiones y estilos fotográficos diferentes en un discurso orgánico y estilístico único, enlazados por la prosa martiana recogida en su Diario de Campaña, con el objetivo de ofrecer a las nuevas generaciones una vía más cercana y contemporánea de acercamiento a su obra.

La cita celebró además el primer año de la peña El verso amigo, auspiciada por la Sociedad Cultural José Martí, y el aniversario 50 de la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en Holguín.